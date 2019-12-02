Баскетболисты «Самары» сыграли на Дальнем Востоке

107

30 ноября состоялся матч Суперлиги. «Самара» и «Спартак-Приморье» подошли к нему вровень, вместе расположившись на вершине турнирной таблицы — и в очном поединке решали, кто встретит зиму единоличным лидером.К сожалению, самарцы не смогли добиться победы. Провалив второй и третий периоды, к заключительной десятиминутке они отставали 20 очков — и нагнать приморцев уже не удалось.65:79 — «Самара» занимает второе место в таблице. Самыми результативными в матче во Владивостоке стали Владимир Пичкуров (16 очков) и Максим Дыбовский (11).Теперь, после небольшой паузы, нашей команде предстоит серия матчей на своей площадке. Откроет ее «Самара» 10 декабря матчем с «Темп-СУМЗ-УГМК».Второй сейчас идет и «Самара-2» в чемпионате Единой молодежной лиги ВТБ. Она смогла взять полноценный реванш за неудачу «основы», дважды переиграв «Спартак-Приморье-2» — 93:89 и 76:69.Ближайшие матчи самарская» молодежка так же проведет дома: 7-8 декабря она сыграет с казанским УНИКС-2.