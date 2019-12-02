Баскетболисты «Самары» сыграли на Дальнем Востоке
2 декабря 2019 11:56
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30 ноября состоялся матч Суперлиги. «Самара» и «Спартак-Приморье» подошли к нему вровень, вместе расположившись на вершине турнирной таблицы — и в очном поединке решали, кто встретит зиму единоличным лидером.
К сожалению, самарцы не смогли добиться победы. Провалив второй и третий периоды, к заключительной десятиминутке они отставали 20 очков — и нагнать приморцев уже не удалось.
65:79 — «Самара» занимает второе место в таблице. Самыми результативными в матче во Владивостоке стали Владимир Пичкуров (16 очков) и Максим Дыбовский (11).
Теперь, после небольшой паузы, нашей команде предстоит серия матчей на своей площадке. Откроет ее «Самара» 10 декабря матчем с «Темп-СУМЗ-УГМК».
Второй сейчас идет и «Самара-2» в чемпионате Единой молодежной лиги ВТБ. Она смогла взять полноценный реванш за неудачу «основы», дважды переиграв «Спартак-Приморье-2» — 93:89 и 76:69.
Ближайшие матчи самарская» молодежка так же проведет дома: 7-8 декабря она сыграет с казанским УНИКС-2.
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