Баскетболисты «Самары» провели мастер-класс в школе №46

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Выбор этой школы для визита не случаен: она находится в паре минут ходьбы от «МТЛАрены», где проводит свои домашние матчи команда, и ее учащиеся — постоянные болельщики БК «Самара».Совсем скоро школьной команде предстоит участие в чемпионате КЭС-БАСКЕТ, и поэтому совместная тренировка с профессионалами оказалась для ребят очень кстати. Проводили ее тренер Александр Полинкевич и игроки Виктор Кашин и Байден Джаксен.Мастер-класс включал в себя все традиционные элементы: «баскетбольная» разминка, серия упражнений на дриблинг, передачи и броски и, конечно, двустороння игра.Завершали занятие вручение сувениров с символикой БК «Самара» и продолжительная автограф- и фотосессия. Без селфи или заветного автографа не остался ни один из желающих!Баскетболисты «Самары» с двух побед стартовали в чемпионате Суперлиги. Ближайшие домашние матчи команда проведет в середине ноября. А сейчас ее ждет серия выездных матчей, передает пресс-служба БК "Самара".Фото: пресс-служба БК "Самара"