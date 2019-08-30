Баскетболист Сергей Чикалкин: «Турнир Samapa Open важен и нужен молодежи»
30 августа 2019 20:11
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Турнир сопровождала шоу-программа, одним из основных пунктов которой стал матч с участием звезд. Участник команды "синих", воспитанник куйбышевского баскетбола, лучший баскетболист России 2001 года Сергей Чикалкин поделился с "ВК" впечатлениями о матче и турнире в целом.
"Я не впервые участвую в Samara Open и знаю, что соревнования всегда отлично организованы. В этом году турнир юбилейный, к нам приехали звезды, чьи имена у всех на слуху — Сергей Панов, Вальдемарас Хомичус и другие. Было здорово встретиться, пообщаться в спортивной дружеской обстановке, — говорит Сергей Чикалкин. — В основной сетке турнира участвуют приглашенные иностранные команды хорошего уровня, очень приличный призовой фонд. Это здорово".
"Сейчас я редко выхожу на баскетбольную площадку, и, если честно, было такое удивительное чувство, как будто я никогда не играл в баскетбол — глаза все понимают, а тело не слушается, — поделился ветеран баскетбола эмоциями от участия в "Матче звезд". — Пожалуй, надо тренироваться чаще".
Сергей Чикалкин отметил большой интерес самарской молодежи к турниру Samara Open. "Хорошо бы оставить баскетбольные стойки на площади Куйбышева еще на пару недель. Я вижу, что много ребят интересуются баскетболом, но найти площадку такого качества, чтобы побросать мяч, непросто. Надо чаще ставить эти стойки, проводить соревнования, уверен, что интерес будет большой. И турнир Samara Open с этой точки зрения незаменим. Здесь можно и увидеть звезд, и самим поиграть, и заработать призовые. Это очень важный и нужный турнир", — подчеркнул Сергей Чикалкин, передает vkonline.ru.
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