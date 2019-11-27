БК «Самара» в матче чемпионата Суперлиги переиграла «Восток-65»
27 ноября 2019 15:29
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Первая половина матча прошла в равной борьбе: 23:23 после первого периода, 39:39 к большому перерыву. Рывок, ставший во многом решающим, «Самаре» удалось сделать в третьем периоде, когда разыгрался Владимир Пичкуров: он набрал 14 очков и помог команде оторваться в счете (64:51). И хотя в заключительной десятиминутке «Восток» смог сократить отставание до 2 очков, Алексей Нестеров и Максим Дыбовский своими попаданиями принесли самарцам победу.
87:83 — первая победа «Самары» на Сахалине. Самыми результативными в составе команды стали Владимир Пичкуров (27 очков), Алексей Нестеров (16) и Максим Дыбовский (15 очков).
Из Южно-Сахалинска «Самара» переберется во Владивосток, где 30 ноября в матче лидеров Суперлиги сыграет со «Спартаком-Приморье». Сейчас у обеих команд — по восемь побед в девяти матчах, передает пресс-служба БК "Самара".
Фото: пресс-служба БК "Самара
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