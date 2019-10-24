БК «Самара» в Москве переиграла ЦСКА-2 — 80:67

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23 октября в матче Суперлиги «Самара» в Москве переиграла ЦСКА-2 — 80:67.Первая половина матча прошла в равной борьбе, к большому перерыву самарцы вели с минимальным преимуществом — 37:35.Решающим стал отрезок в конце третьей и начале четвертой десятиминуток. Усилиями Владимира Пичкурова, Игоря Смыгина и Байдена Джаксена наша команда довела разницу в счете до 20 очков (69:49 за семь минут до конца матча).Только после этого «Самара» позволила хозяевам перехватить инициативу и подсократить свое отставание. Но проблем с тем, чтобы довести встречу до победы, у нее не возникло.80:67 — третья подряд победа «Самары» в чемпионате. Самыми результативными в ее составе стали Байден Джаксен (18 очков) и Владимир Пичкуров (16 очков).Следующий матч наша команда в статусе одного из лидеров Суперлиги проведет 26 октября в Ижевске против «Купола-Родники». Ижевчане, к слову, также идут подистанции без поражений, передает пресс-служба БК "Самара".Фото: пресс-служба БК "Самара"