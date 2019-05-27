БК «Самара» продлил контракты с лидерами чемпионской команды
27 мая 2019 14:39
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Контракты с БК «Самара» уже продлили капитан команды и MVP Суперлиги Антон Глазунов, лучший снайпер в новейшей истории клуба Владимир Пичкуров, а так же Игорь Смыгин, Алексей Нестеров, Максим Дыбовский и Александр Савенков.
Камо Погосян, президент БК «Самара»:
- Все наши ключевые игроки изъявили желание остаться в Самаре. Так что костяк мы сохраняем. Не будет точно Ильи Громовса. Остается открытым вопрос по Бадену Яксену. Также пока не продлены контракты с Максимом Числовым и Дмитрием Головиным, Артемом Чеваренковым. Мы в них заинтересованы и сейчас ведем с ними переговоры о продлении контрактов на следующий сезон, передает пресс-служба БК "Самара".
Фото: пресс-служба БК "Самара"
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