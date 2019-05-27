БК «Самара» продлил контракты с лидерами чемпионской команды

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29 апреля баскетболисты «Самары» отпраздновали победу в чемпионате Суперлиги. Сейчас команда находится в заслуженном отпуске, при этом руководство клуба ведет работу по комплектованию состава на следующий сезон. И уже можно сказать, что «Самаре» удалось сохранить костяк чемпионской команды.Контракты с БК «Самара» уже продлили капитан команды и MVP Суперлиги Антон Глазунов, лучший снайпер в новейшей истории клуба Владимир Пичкуров, а так же Игорь Смыгин, Алексей Нестеров, Максим Дыбовский и Александр Савенков.Камо Погосян, президент БК «Самара»:- Все наши ключевые игроки изъявили желание остаться в Самаре. Так что костяк мы сохраняем. Не будет точно Ильи Громовса. Остается открытым вопрос по Бадену Яксену. Также пока не продлены контракты с Максимом Числовым и Дмитрием Головиным, Артемом Чеваренковым. Мы в них заинтересованы и сейчас ведем с ними переговоры о продлении контрактов на следующий сезон, передает пресс-служба БК "Самара".Фото: пресс-служба БК "Самара"