БК «Самара» приступила к предсезонной подготовке

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Началась предсезонка, как и положено, с комплексного медобследования игроков, которое команда прошла в одной из клиник Самары.К работе под руководством Игоря Грачева, Александра Полинкевича и Владимира Черникова приступили Антон Глазунов, Владимир Пичкуров, Александр Савенков, Игорь Смыгин, Алексей Нестеров, Максим Дыбовский, а так же новички «Самары» — Виктор Кашин, Сергей Рассказов, Александр Лавников и Евгений Войтюк. С основой тренируются и несколько представителей молодежки — Данила Чикарев, Валерий Кукавский, Семен Шевкопляс и Виктор Нестеров. В субботу в расположение команды прибудет и Баден Яксен.Нынешняя предсезонка будет отличаться от той, что «Самара» проходила в последние годы. Практически все сборы команда проведет в родном городе, отказавшись от привычной уже поездки в Прибалтику.В планах — участие в представительном турнире в Ярославле и серия товарищеских матчей. И, конечно, традиционный турнир памяти Г.А. Приматова, который запланирован на 1-3 октября.Официальный сезон «Самара» откроет домашними матчами чемпионата Суперлиги 11 и 14 октября — против МБА и «Химок-Подмосковье» соответственно.Игорь Грачев, главный тренер «Самары»:- В этом году начало чемпионата сдвинуто на неделю позже. Поэтому и мы предсезонную подготовку начали чуть позже, чем обычно. Но у нас есть около двух месяцев до первой официальной игры — думаю, этого вполне достаточно. На этот раз мы не поедем в Латвию. Вместо этого сыграем на турнире в Ярославле, где соперники будут примерно того же уровня: «Буревестник» и клубы из Единой лиги ВТБ. Поэтому, считаю, мы ничего здесь не теряем, а даже получаем преимущество — не тратим много времени на дорогу. Руководство клуба и области сделали все, чтобы мы сохранили костяк прошлогодней чемпионской команды. И, на мой взгляд, мы еще и точечно усилили некоторые позиции, передает пресс-служба БК "Самара".Фото: пресс-служба БК "Самара"