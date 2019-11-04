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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

БК "Самара" переиграла «Новосибирск» — 83:67

4 ноября 2019 18:16
132
Самарцы идут в чемпионате Суперлиги без поражений.
«Самара» продолжает побеждать: пятая подряд победа в чемпионате!

4 ноября в матче пятого тура чемпионата Суперлиги «Самара» на выезде переиграла «Новосибирск» — 83:67.

Самарцы усилиями Александра Лавникова и Антона Глазунова сразу же создали себе небольшой задел: 7:0 после двух сыгранных минут. И большее, что удавалось по ходу матча сибирякам — несколько раз подобраться к нашей команде на дистанцию в 2-3 очка. И хотя перед заключительным периодом преимущество «Самары» было не таким большим (всего 7 очков, 62:55), Максим Дыбовский, Владимир Пичкуров и Игорь Смыгин не оставили хозяевам никаких шансов на спасение.

83:67 — очередная, пятая подряд, победа «Самары» в чемпионате. Самыми результативными в ее составе стали Александр Лавников (17 очков) и Антон Глазунов (15 очков).

Самарцы продолжают единолично лидировать в турнире. Следующий свой матч они проведут 7 ноября в Сургуте против «Университета-Югра», передает пресс-служба БК "Самара".



Фото:    пресс-служба БК "Самара"
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