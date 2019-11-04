БК "Самара" переиграла «Новосибирск» — 83:67

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4 ноября в матче пятого тура чемпионата Суперлиги «Самара» на выезде переиграла «Новосибирск» — 83:67.Самарцы усилиями Александра Лавникова и Антона Глазунова сразу же создали себе небольшой задел: 7:0 после двух сыгранных минут. И большее, что удавалось по ходу матча сибирякам — несколько раз подобраться к нашей команде на дистанцию в 2-3 очка. И хотя перед заключительным периодом преимущество «Самары» было не таким большим (всего 7 очков, 62:55), Максим Дыбовский, Владимир Пичкуров и Игорь Смыгин не оставили хозяевам никаких шансов на спасение.83:67 — очередная, пятая подряд, победа «Самары» в чемпионате. Самыми результативными в ее составе стали Александр Лавников (17 очков) и Антон Глазунов (15 очков).Самарцы продолжают единолично лидировать в турнире. Следующий свой матч они проведут 7 ноября в Сургуте против «Университета-Югра», передает пресс-служба БК "Самара".Фото: пресс-служба БК "Самара"