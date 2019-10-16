Антон Бобер стал тренером «Крыльев Советов»

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— К этой работе мы привлекаем наших футболистов и тех, кому небезразличен клуб. Так, тренером уже работает Сергей Корниленко. Его колоссальный опыт и эффективность как игрока не подлежат сомнению. Уверен, что он сможет передать свой опыт молодым игрокам. Также начал свою карьеру тренера бывший полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобер. Он сейчас работает в ЦПФ, — сообщил Фетисов.