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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Анна Дворянская заняла 3 место на чемпионате России по спортивному ориентированию

9 сентября 2019 15:45
89
В активе самарской спортсменки Анны Дворянской две бронзовых награды.
В городе Онега (Архангельская область) прошел чемпионат России по спортивному ориентированию.

В активе самарской спортсменки Анны Дворянской две бронзовых награды. Она стала третьей в дисциплине «кросс — лонг» и «кросс — марафон». 
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