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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Андрей Талалаев: «Крылья Советов» больше всего пугает неизвестность. Мы в состоянии ожидания»

20 июля 2020 19:02
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Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев поделился мнением о том, что матч между самарским клубом и «Сочи» в рамках заключительного 30-го тура Тинькофф РПЛ не состоится, передает news.sportbox.ru.

Ранее «Сочи» прислал письмо самарскому клубу, в котором указал, что эпидемиологическая ситуация не позволит команде провести матч в Самаре.

— Игра с «Сочи» отменена. Сезон пока вообще оценивать не могу. Надо сначала отойти от него, потом давать оценку всему, что происходит. Мы сейчас в состоянии ожидания. Больше всего пугает неизвестность. Мы ждем. Больше сказать нечего, — сказал Талалаев.
«Крылья Советов» располагаются на предпоследнем, 15-м месте, в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, набрав 28 очков. 



Фото:    РИА Новости / Владимир Астапкович / news.sportbox.ru
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