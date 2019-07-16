Андрей Каряка — о матче «Крылья Советов» — ЦСКА
16 июля 2019 11:39
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Бывший полузащитник «Крыльев Советов» и сборной России Андрей Каряка рассказал о победе самарцев над ЦСКА в матче 1-тура РПЛ, пишет news.sportbox.ru.
— Игра оставила приятные впечатления, — начал Каряка. — Меня пригласили на этот матч, я полетел в Самару и наблюдал за ним в живую. Получил большое удовольствие от атмосферы и самой игры. ЦСКА начал уверенно, но до опасных моментов не доходило. Возможно, сказалась нервозность. Ведь это первая игра в сезоне. В свою очередь «Крылья Советов» немного прижались к воротам, однако все прошло спустя минут 15. Самарцы выбегали в контратаки, подходили к воротам армейцев. В общем, «Крылья» порадовали. Было заметно, что футболисты старались и играли с большой самоотдачей. Они победили уверенно и по делу, что после матча отметил даже Виктор Гончаренко. Что еще здесь добавить?
— «Крылья Советов» вернули должок за разгром 0:6 в минувшем сезоне?
— Можно сказать и так. Почему нет? Думаю, что это было в головах самарцев, которые хотели реабилитироваться за то поражение. В том числе и перед своими болельщиками. И у них это хорошо получилось.
— После матча эксперты отмечали проблемы в защите ЦСКА. Можно ли сказать, что центр обороны и пара Виктор Васин — Звонимир Шарлия — главная проблема красно-синих на данный момент?
— Одна из проблем. Повторюсь, но красно-синие неплохо контролировали мяч, однако это не привело к опасным моментам у ворот соперника. Самарцы же уверено оборонялись — где-то числом, где-то умением, — и практически ничего не дали создать армейцам. Что касается центральных защитников ЦСКА, то было заметно, что у них не все получается.
— Судя по результатам, схема с тремя центральными защитниками была успешнее. Может быть, Виктору Гончаренко стоит вернуться к этой расстановке?
— Трудно ответить на этот вопрос. Гончаренко исходит из сильных качеств своей команды, выбирая ту или иную схему. И чтобы понимать почему он поступил так или иначе, необходимо находиться внутри команды. Главному тренеру виднее. Может быть еще и братьев Березуцких с Сергеем Игнашевичем вернуть? (смеется).
— Раз уж вы упомянули ветеранов, не могу не спросить про Александра Анюкова и Дмитрия Комбарова. Подписание этих защитников — большая удача для «Крыльев»?
— Думаю, да. Помимо этого отмечу, что Саша — воспитанник самарского футбола. Сейчас в «Крыльях» их не так уж и много. Хотелось бы видеть в команде больше самарских ребят. Не только мне, но и болельщикам. Но подписание Анюкова и Комбарова — это усиление, однозначно.
— Возвращение Анюкова в «Крылья Советов» в качестве футболиста стало неожиданным. По-вашему, защитник, входивший в тренерский штаб «Зенита», не убил в себе футболиста и поэтому решил продолжить играть?
— Обратите внимание, что в минувшем сезоне Саша провел много матчей за «Зенит». Понятно, что петербуржцы хотели усилить тренерский штаб. Но я не знаю, с чем было связано такое решение. Однако я не сомневаюсь, что Анюков еще не один год будет играть на высоком уровне, и мы еще за ним посмотрим. Дай бог ему здоровья.
— Ярко проявил себя на поле и нападающий Александр Соболев, оформивший дубль. Как можете оценить его игру?
— Скажем так, это стало для меня приятной неожиданностью. Не скрою, пристально не следил за этим футболистом. Видел его в нескольких играх. Но могу сказать, что он на правильном пути. В первом голевом моменте форвард хорошо разобрался, оставив не у дел опытного защитника. При этом все сделал уверенно. Манерой игры Александр мне почему-то напоминает Артема Дзюбу — такой же фактурный, проделал большой объем работы. Он старался, выигрывал много мячей, и принимал их в сложных ситуациях. Считаю, что этот нападающий может добиться хороших результатов, если будет прогрессировать.
— А если говорить о перспективах «Крыльев» в новом сезоне? Способна ли команда Миодрага Божовича побороться за место в еврокубках?
— После одной игры сложно делать какие-то далекоидущие выводы. В принципе, у самарцев неплохой календарь, можно набирать очки. Считаю, что более-менее правильный прогноз можно сделать только после 5-6 туров. Сейчас же хочу в очередной раз поздравить «Крылья Советов» с победной. Но я желаю самарцам, чтобы они поборолись за место в еврокубках.
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