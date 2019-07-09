Андрей Буков из Самары завоевал две золотые медали на Чемпионате России по плаванию (спорт слепых)
9 июля 2019 14:36
106
Чемпионат проходит в Раменском Московской области.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1164
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
994
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1281
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8231
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8698
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8403
Спорт в регионе
9 июля 2019 14:36
Чемпионат проходит в Раменском Московской области. Спорт в регионе
106
9 июля 2019 14:33
В соревнованиях принимали участие более 300 сильнейших гребцов страны. Спорт в регионе
94
9 июля 2019 09:40
Эта игра состоится в воскресенье, 14 июля. Спорт в регионе
188
8 июля 2019 21:05
За медали турнира поборолись 350 ведущих легкоатлетов страны, среди которых победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и России. Спорт в регионе
300
8 июля 2019 17:39
Сборная России играла в финале с двукратными чемпионами мира бразильцами. Спорт в регионе
322
8 июля 2019 17:24
Честь Самарской области защищали 7 спортсменов. Спорт в регионе
329
8 июля 2019 17:18
В них приняли участие 289 человек из 15 регионов России, а также спортсмены из Абхазии и Германии. Спорт в регионе
304
Видео
9 июля 2019 11:39
Мальчик отделался ушибами. Происшествия
145
3 июля 2019 12:45
За это медведь укусил мужчину. В стране
456
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
3694
29 июня 2019 12:53
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское. Культура
1042
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
395
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
586
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
644
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
526
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
745
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
765
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
491
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
818
Мероприятия