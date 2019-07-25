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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Анастасия Николаева из Самары - чемпионка России по легкой атлетике

25 июля 2019 16:27
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В метании молота Софья Палкина Тольятти выиграла серебро, метнув снаряд на 71,94 метра.
В Чебоксараха стартовал 100-й чемпионат Росии по легкой атлетике.

В первый день соревнований в беге на 100 метров с барьерами золото завоевала самарская спортсменка Анастасия Николаева (13,33 сек).

В метании молота Софья Палкина Тольятти выиграла серебро, метнув снаряд на 71,94 метра, передает пресс-служба минспорта СО.

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Комментарии



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