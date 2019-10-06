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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Александр Соболев вызван в сборную России

6 октября 2019 18:26
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Сегодня футболист отправится в расположение национальной команды в Москву вечерним рейсом из Самары.
Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев, являющийся на данный момент лучшим бомбардиром Чемпионата России с десятью забитыми мячами, вызван в сборную России.

Сегодня футболист отправится в расположение национальной команды в Москву вечерним рейсом из Самары.

Сборная России готовится к отборочным матчам ЧЕ-2020 против Шотландии и Кипра.

С шотландцами россияне сыграют 10 октября в Москве, с киприотами - 13 октября в Никосии, передает пресс-служба ФК "КС". 


Фото:   пресс-служба ФК "КС"
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