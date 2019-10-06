Александр Соболев вызван в сборную России

119

Сегодня футболист отправится в расположение национальной команды в Москву вечерним рейсом из Самары.Сборная России готовится к отборочным матчам ЧЕ-2020 против Шотландии и Кипра.С шотландцами россияне сыграют 10 октября в Москве, с киприотами - 13 октября в Никосии, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"