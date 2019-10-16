Александр Соболев встретится с болельщиками в банке "Солидарность"
16 октября 2019 20:11
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Мероприятие посетит один из лучших бомбардиров РПЛ в этом сезоне, игрок сборной России Александр Соболев.
У всех желающих будет возможность сфотографироваться с Александром, взять у него автограф, а также приобрести билеты на домашний матч нашей команды с "Зенитом".
Начало мероприятия – в 19:00. Адрес: ул. Аминева, 1, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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