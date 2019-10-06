Александр Соболев пошутил: Я уже делаю визу в Англию
6 октября 2019 13:21
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ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
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17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
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4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
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Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
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7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
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17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
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Спорт в регионе
6 октября 2019 13:21
Как нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны "Манчестер Юнайтед". Спорт в регионе
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6 октября 2019 12:48
Александр Соболев играет за самарский клуб с 2018 года. Спорт в регионе
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5 октября 2019 22:06
Оба мяча у самарцев забил Александр Соболев. Спорт в регионе
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5 октября 2019 17:53
Спортсменка СШОР2 завоевала золотую медаль. Спорт в регионе
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4 октября 2019 21:51
В бассейне Самарского филиала ЦСКА прошли торжественные проводы спортсменов сборной команды Вооруженных Сил РФ в Китай для участия в VII летних Всемирных... Спорт в регионе
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4 октября 2019 17:39
Более 100 участников проверят свои силы на дистанции 1.5 км. Спорт в регионе
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4 октября 2019 14:35
Голами за "Крылья" отличились Бахадур Соколов, Владислав Тюрин и Дмитрий Молчанов. Спорт в регионе
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Видео
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
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1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
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21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
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17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
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10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
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9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
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Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
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14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
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8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
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Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
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7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
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2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
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