Александр Соболев получил две награды РПЛ

143

Перед матчем "Крылья Советов" – "Спартак" состоялось чествование нападающего самарцев, который стал обладателем сразу двух наград от РПЛ – "Лучший игрок июля" и "Лучший гол месяца" (в ворота тульского "Арсенала").Награды Александру вручили Губернатор Самарской областии Заслуженный ветеран и лучший бомбардир "Крыльев", передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"