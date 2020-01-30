Александр Соболев переходит в "Спартак"
30 января 2020 14:28
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Александр Соболев перешел в "Крылья Советов" из "Томи" в декабре 2017-го. Форвард сыграл за нашу команду 45 матчей, в которых забил 21 гол. Соболев был одним из ключевых игроков команды, когда "Крылья" возвращались в Премьер-лигу в 2018 году, а в этом сезоне забил за самарский клуб 10 мячей, являясь одним из лучших бомбардиров РПЛ и получил вызов в сборную России. Александр Соболев за короткое время стал любимцем болельщиков и неоднократно принимал участие в клубных мероприятиях, отмечая особую поддержку самарских любителей футбола. На данном этапе Александр выбрал другой вариант продолжения своей футбольной карьеры. Футбольный клуб "Крылья Советов" благодарит Александра Соболева за яркую игру и профессиональное отношение в работе с нашим клубом. Желаем успехов в дальнейшей футбольной карьере и всегда будем рады видеть Александра в Самаре в любом качестве.
Александр Соболев специально для www.KC-CAMARA.ru дал свой комментарий:
– В первую очередь хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня. Тренерский штаб, руководство и сотрудников клуба, а также отдельно самарских болельщиков. Благодаря всем вам, я смог добиться высшей цели любого российского футболиста – вызова в сборную. Понимаю, что это был аванс в моей футбольной карьере. Благодаря выступлению за самарский клуб моя мечта стала реальностью. Мне еще много предстоит работать, чтобы в дальнейшем заслужить доверие главной команды страны. И я благодарен "Крыльям", что у меня появился такой шанс. Сейчас я перехожу в другой клуб, но Самара для меня стала второй родиной, новым трамплином в моей карьере. Я всегда с удовольствием буду вспоминать людей, с которыми работал в "Крыльях".
В свою очередь председатель Совета Директоров Александр Фетисов отметил:
– Сегодня на заседании СД было принято решение о платной аренде Александра Соболева в "Спартак" до конца сезона с опцией последующего выкупа. При этом учитывалось желание игрока , он просил отпустить его в топ клуб. Мы исходили из всех обстоятельств, в том числе из интересов нашего клуба. "Спартак" сделал нам достойное предложение, которое в данный момент нас устроило. Еще раз хочу поблагодарить Александра за работу в нашем клубе и пожелать ему удачи и успехов, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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