Александр Соболев: Нам предстоит очень тяжелый матч со "Спартаком"

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– Сейчас я не смогу ответить, почему мы так играли в первом тайме. Главное – что мы исправились после перерыва и начали играть по-другому.– В раздевалке состоялся разговор. После него мы перестроились, забегали и начали создавать моменты.– Нет, я спокоен. Если хочешь забить очень сильно, то никогда это не получится. Мяч залетит в сетку ворот того, когда это будет нужно.– Очень надеюсь. У соперника сменился тренер. Появились новые эмоции и горящие глаза. Все футболисты "Спартака" хотят играть и доказывать. Нам будет очень тяжело, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"