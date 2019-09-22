Александр Соболев: Мы должны были забивать "Ахмату" раньше

108

После матча в Грозном форвард "Крыльев" Александр Соболев ответил на вопросы журналистов телеканала "Матч Премьер", передает пресс-служба ФК "КС".– Может быть и так, но особой разницы я не заметил. Матч с "Ахматом" получился тяжелым. Мы не забили несколько своих моментов, хотя могли сравнять счет и раньше. Но хорошо, что забили в концовке.– Были матчи, когда мы пропускали на последних минутах. А сейчас наконец-то получилось наоборот. Поэтому характер мы, действительно, проявили. Нам это придаст уверенности. Но я считаю, что мы должны были забивать раньше. Если бы мы сравняли счет минуте на семидесятой, то могли бы забить и второй гол.– Конечно. Он нравится всем нам как тренер, команда полностью доверяет Божовичу. Атмосфера в коллективе и отношения с тренером у нас хорошие.Фото: пресс-служба ФК "КС"