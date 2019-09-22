Александр Соболев: Мы должны были забивать "Ахмату" раньше
22 сентября 2019 14:03
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– Не кажется ли тебе, что против тебя команды стали играть по-другому, ведь ты – один из лучших бомбардиров лиги? Как оценишь игру с "Ахматом"?
– Может быть и так, но особой разницы я не заметил. Матч с "Ахматом" получился тяжелым. Мы не забили несколько своих моментов, хотя могли сравнять счет и раньше. Но хорошо, что забили в концовке.
– "Крылья" сегодня проявили характер. Шли до конца, проигрывая в счете. Насколько важно было для команды сегодня не проиграть?
– Были матчи, когда мы пропускали на последних минутах. А сейчас наконец-то получилось наоборот. Поэтому характер мы, действительно, проявили. Нам это придаст уверенности. Но я считаю, что мы должны были забивать раньше. Если бы мы сравняли счет минуте на семидесятой, то могли бы забить и второй гол.
– Команда горой за Миодрага Божовича?
– Конечно. Он нравится всем нам как тренер, команда полностью доверяет Божовичу. Атмосфера в коллективе и отношения с тренером у нас хорошие.
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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