Александр Соболев: Хорошо, что "Крылья" начинают Чемпионат двумя домашними матчами

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Форвард "Крыльев Советов"вернулся в Самару после аренды в "Енисее". По окончании первой тренировки в новом сезоне– Есть и положительные, и отрицательные моменты. Из отрицательного – "Енисей" вылетел из Премьер-лиги. Положительное – получил игровую практику, отыграл 11 игр в составе, забил, отдал – в этом плане более-менее.– Да, писал ребятам, спрашивал у ребят о новостях. Какие-то матчи смотрел. Очень переживал за стыки. Первую игру смотрел, вторую не получилось. Хорошо, что выиграли в первой игре 3:1 и, можно сказать, оставили себя в Премьер-лиге. Очень переживал насчет стыков. Было много травмированных, и команда опасалась вылета, а "Нижнему Новгороду" было нечего терять, они были спокойнее. Хорошо, что всё сложилось удачно и мы остались в Премьер-лиге.– Если честно – только положительные. Я вернулся в свою родную команду, всех ребят был рад видеть. Уже часов с трех дня ждал, чтобы скорее началась тренировка, чтобы начать подготовку к сезону.– Видел, что он попал в топ-5 лучших голов РПЛ. Раза 3-4 пересмотрел после того, как забил, а так особо не возвращался к этому.– Закрепиться в составе, играть и приносить пользу команде. Остальное придет само.– Первая игра с ЦСКА. В прошлом году мы тоже с ними начинали. Сразу проверим себя, потому что соперник серьезный. "Арсенал" во втором туре – тоже хорошая команда. Я думаю, многое будет зависеть от первых двух игр. Хорошо, что мы начинаем Чемпионат двумя домашними матчами, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"