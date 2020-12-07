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Александр Сергиенко избран президентом Федерации шахмат Тольятти

7 декабря 2020 11:34
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Александр Сергиенко избран президентом Федерации шахмат Тольятти

Директор государственного автономного учреждения Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив» - управляющей компании технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко избран президентом АНО «Федерация шахмат городского округа Тольятти». Об этом стало известно по итогам голосования совета учредителей АНО «Федерация шахмат», прошедшем 3 декабря.

«Логика и инновации – две составляющие высокотехнологичного прогресса, и, я уверен, сотрудничество в таком формате принесет в дальнейшем новые решения как для технопарка, так и для Федерации. На базе «Жигулевской долины» планируется проводить шахматные турниры не только городского и регионального, но и Всероссийского и мирового уровней. Всеми необходимыми ресурсами для этого мы обладаем» - прокомментировал свое назначение Александр Сергиенко.

Федерация шахмат г.о. Тольятти объединяет более 3000 любителей шахматной игры, помогает в развитии одной из сильнейших шахматных школ России - МБУ СШ № 4 «Шахматы».

Совместно с шахматной школой федерация ежегодно организует и проводит на территории Тольятти шахматные спортивные и физкультурные мероприятия разного уровня. За годы сотрудничества между федерацией и школой достигнуты совместные значительные спортивные результаты:

- воспитаны 5 Международных гроссмейстеров, 4 Мастера спорта России;

- тольяттинские шахматисты не раз становились чемпионами и призерами первенств Мира и Европы, России, Кубка России;

- ежегодно 2-3 шахматиста Автограда входят в состав сборной команды России по шахматам;

- сборная команда Самарской области по шахматам на треть состоит из тольяттинских шахматистов и подавляющее большинство высоких результатов показано именно тольяттинскими спортсменами.

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