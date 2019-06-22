Александр Самедов не будет играть в самарской команде в новом сезоне
22 июня 2019 15:06
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"У Самедова великолепные игровые качества, но контракт с ним продлен не будет. О причинах рассказать не могу", - приводит слова Шашкова sport24.
Самедов перешел в "Крылья Советов" в январе 2019 года на правах свободного агента после ухода из "Спартака". В составе самарской команды он провел девять матчей, в которых сделал три голевые передачи.
Самедов начинал взрослую карьеру в "Спартаке" в 2001 году и играл за "красно-белых" до 2005 года. Зимой 2017 года полузащитник вернулся в состав "Спартака" и выиграл вместе с командой чемпионат России и Суперкубок страны.
В своей игровой карьере Самедов выступал за московский "Локомотив" (2005-2008 и 2012-2016), "Москву" (2008-2009) и столичное "Динамо" (2010-2012).
В активе полузащитника 53 матча и 7 мячей за сборную России, с которой он дошел до 1/4 финала домашнего чемпионата мира-2018, а после поражения от Хорватов объявил о завершении карьеры в национальной команде.
Фото из открытых источников
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