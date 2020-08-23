Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

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Бой, прошедший в Брентвуде (Великобритания), завершился в пятом раунде победой россиянина нокаутом.Поветкин, которому 2 сентября исполнится 41 год, на профессиональном ринге выиграл 36 боев (24 из них нокаутом), один завершил вничью и два проиграл. На счету 32-летнего британца 27 побед (18 - нокаутом) и два поражения.Благодаря победе над Уайтом Поветкин стал обязательным претендентом на бой с победителем поединка за пояс чемпиона мира между британским боксером Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером.Поветкин после победы нокаутом над британцем Уайтом заявил, что готов провести свой следующий бой против любого боксера."Реванш? Это не от меня зависит. Я готов драться с любым. Хочу поблагодарить промоутеров Андрея Рябинского и Эдди Хирна, а также всех болельщиков, которые верили в меня", - сказал после боя Поветкин, слова которого приводит Sky Sport.По словам боксера, он не чувствовал, что бой может закончиться именно так."Я смотрел его (Уайта. – прим. ред.) некоторые бои и видел, что он пропускает (удары) снизу. Я отрабатывал такие удары", - добавил россиянин.Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд."Вот это нокаут, вот это русский витязь Александр Поветкин. Огромный опыт позволил ему быстро отойти от двух нокдаунов. Саша - нокаутер, и ему нужен был только один шанс. И он его нашел, левый снизу, его любимый удар со скачка, либо сбоку, либо снизу.Просчитались британцы, Уайт слишком рано, видимо, поверил в свою победу. Он даже немного начал пижонить, раскрылся, а Саша его за это наказал. Он резко ушел вниз, и его удар, незаметный, Уайт просто не видел - его словно бревном по голове ударили. Саша как будто уложил Уайта насмерть, его удар был как выстрел", - заявил Дрозд.По его словам, сегодня удалось увидеть того Поветкина, который может нокаутировать любого супертяжеловеса в мире.В свою очередь глава промоутерской компании Андрей Рябинский назвал победу российского боксера красивой.Фото: РИА Новости / Павел Лисицын