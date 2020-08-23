Я нашел ошибку
Главные новости:
48-летний мужчина переходил проезжую часть по середине нерегулируемого перекрестка.
В Богатовском районе водитель иномарки на переходе насмерть сбил пешехода
Туристам советуют выбирать для отдыха малоизвестные дикие пляжи.
Названы самые чистые курорты на побережье Черного моря. Видео
И завоевал титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде
По мнению украинского президента, после их итогов
Зеленский заявил, что на месте Лукашенко провел бы повторные выборы в Белоруссии
Дежурство продлится всю ночь, оно связано с госпитализацией Алексея Навального.
Полиция круглосуточно дежурит у госпиталя, в котором находится Навальный
Предыдущему владельцу аксессуар оказался не нужен, и он отдал его в аукционный дом.
Очки Махатмы Ганди проданы на аукционе за 340 тысяч долларов
Игру на "Самара Арене" клубов «Крылья Советов» и «Оренбург», завершившуюся со счётом 0:1, увидели 3 тысячи 605 зрителей.
Матч в Самаре стал самым посещаемым в 5 туре ФНЛ 2020/21
Это событие посвятили Дню Государственного флага России.
У Ржевского мемориала развернули самую большую в мире георгиевскую ленту. Видео
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.1
0.33
EUR 87.73
0.3
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
Стреляют, плавают, бегут: в Самаре проходит чемпионат ЦВО по офицерскому троеборью
СамГМУ покажет на фестивале «NAUKA 0+» увлекательный мир медицины
СОДБ проведет четвертые «Аксаковские онлайн-чтения»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

23 августа 2020 10:37
185
И завоевал титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Россиянин Александр Поветкин нокаутировал британца Диллиана Уайта и завоевал титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), передает РИА Новости.

Бой, прошедший в Брентвуде (Великобритания), завершился в пятом раунде победой россиянина нокаутом.

Поветкин, которому 2 сентября исполнится 41 год, на профессиональном ринге выиграл 36 боев (24 из них нокаутом), один завершил вничью и два проиграл. На счету 32-летнего британца 27 побед (18 - нокаутом) и два поражения.

Благодаря победе над Уайтом Поветкин стал обязательным претендентом на бой с победителем поединка за пояс чемпиона мира между британским боксером Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером.

Готов к следующему бою

Поветкин после победы нокаутом над британцем Уайтом заявил, что готов провести свой следующий бой против любого боксера.

"Реванш? Это не от меня зависит. Я готов драться с любым. Хочу поблагодарить промоутеров Андрея Рябинского и Эдди Хирна, а также всех болельщиков, которые верили в меня", - сказал после боя Поветкин, слова которого приводит Sky Sport.

По словам боксера, он не чувствовал, что бой может закончиться именно так.

"Я смотрел его (Уайта. – прим. ред.) некоторые бои и видел, что он пропускает (удары) снизу. Я отрабатывал такие удары", - добавил россиянин.

Оценки экспертов

Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.

"Вот это нокаут, вот это русский витязь Александр Поветкин. Огромный опыт позволил ему быстро отойти от двух нокдаунов. Саша - нокаутер, и ему нужен был только один шанс. И он его нашел, левый снизу, его любимый удар со скачка, либо сбоку, либо снизу.

Просчитались британцы, Уайт слишком рано, видимо, поверил в свою победу. Он даже немного начал пижонить, раскрылся, а Саша его за это наказал. Он резко ушел вниз, и его удар, незаметный, Уайт просто не видел - его словно бревном по голове ударили. Саша как будто уложил Уайта насмерть, его удар был как выстрел", - заявил Дрозд.

По его словам, сегодня удалось увидеть того Поветкина, который может нокаутировать любого супертяжеловеса в мире.
В свою очередь глава промоутерской компании Андрей Рябинский назвал победу российского боксера красивой.


Фото:   РИА Новости / Павел Лисицын

версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
2957
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
2434
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
2656
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
9516
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9998
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
9717
Весь список
Спорт в регионе
23 августа 2020  10:37
И завоевал титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде
И завоевал титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Спорт в регионе
185
22 августа 2020  22:25
Игру на "Самара Арене" клубов «Крылья Советов» и «Оренбург», завершившуюся со счётом 0:1, увидели 3 тысячи 605 зрителей.
Матч в Самаре стал самым посещаемым в 5 туре ФНЛ 2020/21
Игру на "Самара Арене" клубов «Крылья Советов» и «Оренбург», завершившуюся со счётом 0:1, увидели 3 тысячи 605 зрителей.   Спорт в регионе
435
22 августа 2020  20:01
В среду, 26 августа, самарцы на "Самара Арене" принимают омский "Иртыш". Начало встречи в 18:30.
"Крылья Советов" проиграли "Оренбургу" - 0:1
В среду, 26 августа, самарцы на "Самара Арене" принимают омский "Иртыш". Начало встречи в 18:30. Спорт в регионе
450
Весь список
Спортивные достижения
29 июня 2020  09:57
Как заработать на спорте
Как заработать на спорте
 Каждый человек в своем детстве любил играть в спортивные игры. В нашей стране самым популярным видом спорта был футбол. Спортивные достижения
1663
27 апреля 2020  14:00
Ставки на бокс - это прибыльно?
 Сегодня самым популярным и весьма прибыльным видом заработка в интернете являются ставки на спорт.  Спортивные достижения
2082
7 марта 2020  08:19
Ставки на футбол. Важность прогнозов.
 Футбол – тот вид спорта, который заполоняет сердца болельщиков. Сегодня можно не только получать удовольствие, но и выгоду.  Спортивные достижения
1583
Весь список

Видео
13 августа 2020  13:30
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты.
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты
Вероятным поводом для такой агрессии стали выкрики жильцов — те советовали участникам акций протеста, где укрыться.
В мире
1093
12 августа 2020  09:20
В Минске силовики обстреляли жильцов многоэтажки, кричавших им из окон "Позор!" и "Пошли вон!"
Инцидент произошёл в районе Каменная Горка.
В мире
1224
11 августа 2020  13:16
Николай Ренц: "Осенью нам предстоит эпидемия гриппа тех штаммов, с которыми мы не сталкивались"
Николай Ренц: "Осенью нам предстоит эпидемия гриппа тех штаммов, с которыми мы не сталкивались"
 Николай Ренц призвал жителей региона ответственно отнестись к вопросу вакцинации.
Здравоохранение
1099
5 августа 2020  13:52
В Самарской области сотрудники ГИБДД ночью догоняли пьяного за рулем
В Самарской области сотрудники ГИБДД ночью догоняли пьяного за рулем
  В ходе установления личности выяснилось, что водитель ранее был привлечен к административной и уголовной ответственности за аналогичные правонарушения.
Происшествия
1517
5 августа 2020  09:36
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
2042
4 августа 2020  11:45
Николай Ренц сообщил о начале массовой вакцинации населения Самарской области
Николай Ренц сообщил о начале массовой вакцинации населения Самарской области
  Это основная мера, которая поможет избежать заражения и тяжелого течения инфекционного заболевания.
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1352
Весь список
Фоторепортажи
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
1292
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
3880
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
4354
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
3818
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
4790
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
4897
Весь список
В центре внимания
Дмитрий Азаров принял участие в защите регпроектов, разработанных участниками программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС совместно с Правительством СО.
22 августа 2020  21:25 
Губернатор представил Программу развития первичного звена здравоохранения области на федеральном уровне
Дмитрий Азаров принял участие в защите регпроектов, разработанных участниками программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС совместно с... Здравоохранение
435
Над Самарой лётчики-асы показали фигуры высшего пилотажа
22 августа 2020  17:52 
Над Самарой лётчики-асы показали фигуры высшего пилотажа
В День Государственного флага РФ, 22 августа, жители областного центра стали свидетелями зрелищного выступления летчиков-асов.  Социум
489
Триколор – это один из ярчайших символов нашего Отечества. Он объединяет наш многонациональный народ, вдохновляет нас на трудовые и ратные свершения
22 августа 2020  10:42 
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем Государственного флага Российской Федерации
Триколор – это один из ярчайших символов нашего Отечества. Он объединяет наш многонациональный народ, вдохновляет нас на трудовые и ратные свершения  Социум
567
Самарское знамя соединяет народы и поколения. Самарское знамя – это символ победы России в русско-турецкой войне, символ освобождения братских народов.
20 августа 2020  16:24 
В Самаре состоялось заседание оргкомитета по подготовке международного патриотического проекта «Самарское знамя»
Самарское знамя соединяет народы и поколения. Самарское знамя – это символ победы России в русско-турецкой войне, символ освобождения братских народов. Политика региона
689
Губернатор лично оценил возможности вертолета, который уже начал осуществлять доставку пациентов из отдаленных районов в областную больницу.
20 августа 2020  14:26 
Впервые за 37 лет в Самарской области возобновилась работа санавиации
Губернатор лично оценил возможности вертолета, который уже начал осуществлять доставку пациентов из отдаленных районов в областную больницу.  Здравоохранение
698
Весь список
Акценты
Дмитрий Азаров принял участие в защите регпроектов, разработанных участниками программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС совместно с Правительством СО.
22 августа 2020  21:25 
Губернатор представил Программу развития первичного звена здравоохранения области на федеральном уровне
Дмитрий Азаров принял участие в защите регпроектов, разработанных участниками программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС совместно с... Здравоохранение
431
Триколор – это один из ярчайших символов нашего Отечества. Он объединяет наш многонациональный народ, вдохновляет нас на трудовые и ратные свершения
22 августа 2020  10:42 
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем Государственного флага Российской Федерации
Триколор – это один из ярчайших символов нашего Отечества. Он объединяет наш многонациональный народ, вдохновляет нас на трудовые и ратные свершения  Социум
565
Губернатор поручил в кратчайшие сроки провести проверку тех территорий, где, несмотря на режим ЧС из-за заболевания, продолжается реализация свинины.
20 августа 2020  19:57 
Дмитрий Азаров поручил провести проверку нарушений, связанных с реализацией свинины во время АЧС
Губернатор поручил в кратчайшие сроки провести проверку тех территорий, где, несмотря на режим ЧС из-за заболевания, продолжается реализация свинины.  Политика региона
717
Весь список
Прямая речь/Интервью
8 августа 2020  20:47 
Игорь Осинькин: "Игра для нас не сложилась, не получилась"
"Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. "  Спорт в регионе
1885
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
1837
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
2042
Весь список
Новости Тольятти
19 августа 2020  16:33
АВТОВАЗ отменил приказ от 10 июня 2020 года о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа.
АВТОВАЗ продолжит работу в 5-дневном режиме
АВТОВАЗ отменил приказ от 10 июня 2020 года о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа.  Новости Тольятти
880
19 августа 2020  12:19
На «Тольяттиазоте» безосновательно надеются спрятаться от вопросов по выводу средств за статусом ЗАО.
На общем собрании акционеров «Тольяттиазота» будет поставлен на голосование вопрос о прекращении публичного статуса компании
На «Тольяттиазоте» безосновательно надеются спрятаться от вопросов по выводу средств за статусом ЗАО. Новости Тольятти
4603
17 августа 2020  16:52
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.
В деле «Тольяттиазота» грядет очередная сенсация: владельцы завода банкротят фирму, в которой прятали выведенные активы
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.  Новости Тольятти
3050
Весь список