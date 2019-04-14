Александр Карелин провел мастер-классв для участников турнира «Нова высота»
14 апреля 2019 14:37
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Ему ассистировали двукратный чемпион Европы, трёхкратный чемпион мира, чемпион Олимпийских игр 1992 года, Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер России Мнацакан Искандарян и двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе, двукратный чемпион Европы, участник Олимпийских игр Александр Игнатенко, передает пресс-служба облправительства.
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