Александр Гацкан: «Помощники Бердыева сразу сказали, что хотят в Лигу чемпионов»

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– К сожалению, из-за коронавируса игр нет, и мы не можем разбирать какие-то футбольные моменты, но вообще общаемся, интересуемся делами друг друга. Где-то раз в две-три недели обмениваемся сообщениями.– Они говорили, что обстановка тяжёлая, непривычная. Ребята работают в фирме, где производят платы для холодильников, а сейчас сидят без работы. Им хочется, чтобы эта ситуация побыстрее закончилась и появилась возможность продолжить работать – семьи же надо кормить. Последний раз мы общались на прошлой неделе, они спрашивали, будет ли продолжаться наш чемпионат. Ответил им, что пока ждём окончательного решения.– Об этом сказал пресс-атташе «Ростова», не помню точно, в каком году. Когда мне рассказали о фан-клубе, я удивился, думал, это прикол. Ребята впервые приехали в Россию пять-шесть лет назад, и я понял, что всё по-настоящему, мы начали общаться. Они приглашали меня в гости в Италию, показывали Милан, Комо, Монцу, где находится трасса «Формулы-1». Это было круто. Ребята снова ждут мою семью, а я их в этом году звал в Самару, но из-за работы они не могут так часто уезжать за границу.– Главу фан-клуба зовут Алессандро, он сам занимался футболом до 16 лет, играл опорника, и ему нравился Дженнаро Гаттузо. Потом он работал в Польше и был на матче поляков со сборной Молдавии (в сентябре 2012-го – Прим. Premierliga.ru). Алессандро понравилось, как я играл, жёстко шёл в отбор, выигрывал единоборства. Позже он звонил в «Ростов» – только разговаривал с пресс-атташе и стеснялся на меня выходить. Через какое-то время мы начали общаться напрямую, а потом он с друзьями приехал лично познакомиться.– Что-то общее есть, но я себя считаю более играющим опорником, могу сыграть на команду. Гаттузо был больше разрушителем – причём жёстким.– Это мой второй родной город. Первый – всё-таки тот, где я родился (Кишинёв – Прим. Premierliga.ru). Я провёл в «Ростове» отличные 11 лет, было много значимых побед. Семья здесь хорошо себя чувствует, старший сын играет в Академии клуба. Надеюсь, если не произойдёт ничего глобального, мы останемся здесь жить дальше.– Мне он казался ветреным, хмурым, туманным. С полей в город всегда задувало песок, было пыльно. Через какое-то время Ростов стал более чистым, особенно после чемпионата мира-2018: начали делать дороги, появился новый стадион и другая инфраструктура. Сейчас город на 100 процентов стал лучше, чем в мой первый приезд.– Здесь команда, в которой я провёл много лет. В ней всё ещё работают люди, с которыми у меня хорошие отношения. При мне строили «Ростов Арену»,команда вышла из первого дивизиона в РПЛ, взяла Кубок России и пробилась в Лигу чемпионов. Это было очень крутое время, и я никогда не сожалел, что провёл его в «Ростове».– Меня не смущало, что команда играла в первом дивизионе. Понравилось, что главный тренер Олег Долматов и спортивный директор Александр Шикунов были заинтересованы во мне: сами звонили и приглашали в команду. Также мне обещали игровое время, а я хотел играть, доказывать, что могу быть полезен команде. Она шла на первом месте, и перед ней ставили задачу выхода в РПЛ. Мне это понравилось, так что я не шёл в никуда.– С момента, когда начали жить в одной комнате на базе, на сборах. У нас небольшая разница в возрасте – три года. Наши сыновья сейчас занимаются в одной команде, его жена крестила моего младшего сына. Мы так и продолжаем дружить, всегда встречаемся по возможности или, как сейчас, общаемся по телефону.– Только с Калачёвым. За все годы лишь при Курбане Бердыеве сохранялся костяк, а так каждый сезон менялось по семь-десять игроков, и мы не успевали поближе познакомиться.– Со всеми, кто остался в клубе: доктор, массажист, руководители. Общаемся нечасто – раз в полгода.– Здесь лучше ответить тренерам и руководителям, которые работали всё это время (смеётся). Думаю, они ценили во мне характер, моё отношение к делу и бойцовские качества, которые у меня всегда были на высшем уровне. Мне самому никогда не хотелось куда-то уходить. Моей семье всё нравилось, мы всегда были рядом, у нас здесь появились друзья вне футбола.– Это, конечно, Бердыев. У нас была крутая команда, которая добилась больших результатов за короткое время. Коллектив был просто супер: это касается не только футболистов, но и тренерского штаба, руководства, даже работниц базы. Вокруг команды царила хорошая атмосфера, все работали на одну цель. Уход Бердыева – одно из самых обидных событий. Если бы он остался, мы могли бы всегда бороться за самые высокие места.– Надо было играть и биться за город, за семью, которая здесь живёт, за ростовских болельщиков. Они максималисты и хотят, чтобы команда всегда выигрывала. Да, футболисты могут проиграть, но болельщики должны увидеть, что игроки старались и бились. Когда команда не отдаёт все силы на поле, фанаты за это сразу выговаривают.– Кажется, в 2012-м мы шли в конце таблицы, и они приезжали на базу, лезли на сетку, кричали не самые красивые слова. Тогда Роман Адамов был капитаном, он объяснял им всю ситуацию, обещал, что футболисты постараются исправить положение. После этого всё нормализовалось.– Мы с Калачёвым старались поддерживать всех молодых ребят – не пихать за всё подряд. Но, например, нам не нравилось, когда игрок бежит вперёд, теряет мяч и останавливается, не отрабатывает – за это мы жёстко кричали. А так больше поддерживали, старались похвалить, чтобы морально ребята чувствовали себя хорошо.– Скопинцеву, Байрамяну, когда он ещё помоложе был. Помню, Чуперка, который сейчас в «Тамбове», любил играть на чистых мячах, и я ему говорил: «Ты должен ещё идти в отбор, потому что ты опорник». Вот он побил рекорд по красным карточкам (Чуперка заработал три удаления за 14 туров – это рекорд РПЛ, который раньше принадлежал Гацкану, ему потребовалось 15 туров – Прим. Premierliga.ru). Это, конечно, не потому что я тогда так ему сказал. Так получилось.– Я старался не разбирать какие-то моменты, для этого есть главный тренер, и он всё решает. Мы с Калачёвым старались брать слово на поле, где нам видно то, на что может не обратить внимание тренер: подбадривали, подсказывали, могли сделать какие-то перестроения. Я больше говорил какие-то мотивационные слова перед матчем, когда собирались в круге. Каждый раз произносил что-то новое, импровизировал.– Тогда собрались очень квалифицированные футболисты, которых нам не хватало, когда мы играли стыковые матчи: Дзюба, Ананидзе. Плюс уже были я, Калачёв, Лоло, Плетикоса. Божович – тренер с европейским подходом: он нас мотивировал, и мы выдали хороший сезон. Но потом команда опять сильно поменялась, арендованные футболисты вернулись в свои клубы, и не все там заиграли.– Как вы понимаете, что такое европейский стиль работы тренера?– Более лояльное отношение к игрокам, чтобы они сами решали, когда можно отдохнуть и когда надо работать. Главный тренер не может быть как папа – везде ходить за футболистом. Божович всегда говорил, что те полтора часа, когда идёт тренировка, мы должны отработать на максимуме и потом можем решать, что делать в свободное время.– Мы много пропускали, и Дьяков в некоторых моментах терял позицию, поэтому Божович много внимания уделял этому. Зато Виталий выделялся атакующими качествами: хорошим пасом, ударами со штрафных. А что касается Дзюбы – все знают, что он много говорит, порой даже чересчур. Иногда его надо было привести в порядок, чтобы он больше настраивался на футбол и результат.– За пропущенные голы и вам предъявляли?– Конечно, так могло быть с каждым, если он где-то ошибся. Однако вообще Божович больше смотрел на командные действия, чем на отдельных игроков.– Мне кажется, Дзюбе больше нравятся те тренеры, которые лояльнее относятся к футболисту, дают ему свободу действий как на поле, так и вне его. В течение недели ты можешь где-то позволить себе отдохнуть, где-то поработать на максимуме, но главное, чего ждёт тренер – результата в играх. Если ты его показываешь, значит, ты топ-игрок.– Первым делом он начал разбирать нашу оборону, обращал внимание на те моменты, которые у нас не получались. Бердыев говорил: «Дом начинают строить с фундамента, поэтому команда должна строиться с обороны. Если сзади отыграли на ноль, одно очко уже есть. Плюс у каждой команды есть два-три момента, и если забьёте один, три очка – ваши». Он делал акцент и на единоборствах: чем больше выигрываешь борьбу, тем больше шансов победить.– Конечно, не сразу. У нас были долгие теоретические занятия, по два раза в день. Он ещё мог остановить тренировку и показать футболистам, как надо двигаться.– Вспоминая первую часть сезона, не могу сказать, что мы, футболисты, видели себя в Лиге чемпионов. Как говорил Курбан Бекиевич, команда шла от матча к матчу. Когда чемпионат возобновился весной, мы видели, что можем добиться хорошего результата. Но ещё на первом собрании помощники Бердыева – Александр Мацюра и Иван Данильянц – сказали, что пришли добиваться больших результатов и в течение двух лет хотят попасть в Лигу чемпионов. В то время мы посмеялись и не верили, что такое может произойти. В этом штабе работали профессионалы своего дела, они собрали футболистов, которые помогут добиться результатов, и на второй год мы попали в Лигу чемпионов, где достойно смотрелись.– В первую очередь, за счёт побед в каждом матче, на каждом сборе. Бердыев говорил, что уже на сборах надо начинать добиваться положительных результатов, на любой тренировке надо психологически настроить себя на победу и воспитать в себе дух победителя. Чем больше выигрываешь, тем больше он крепнет.– Думаю, когда обезопасили себя от зоны вылета. Мы уже за первую треть сезона набрали 18 очков и шли в еврокубковой зоне.– Мы серьёзно настраивались, но в первом матче, когда проиграли «Баварии» 0:5, увидели, что со всеми можно играть. Если не ошибаться и не давать шанса соперникам, тогда получится результат. Нельзя сказать какое-то конкретное слово, чтобы ему разом все поверили. Всё приходило с играми. Мы разбирали поражение в Мюнхене и делали так, чтобы не повторить этих ошибок.– Я однажды сказал, что это как улететь в космос, было ощущение невесомости. Мы тогда обыграли реально одну из лучших команд Лиги чемпионов, «Бавария» же сезоном ранее играла в полуфинале.– Завоевание чемпионства.– Когда осознал, что у меня будет меньше игрового времени. Сначала такая мысль возникла в конце прошлого сезона, но в межсезонье подумал, что могу быть помощником тренера в раздевалке и выходить в конкретные моменты для подсказок партнёрам, поэтому переподписал контракт. Однако я потом понял, что ещё хочу играть, а не быть игроком замены, у меня есть для этого силы.– Я разговаривал с президентом «Ростова», и он говорил: «Как наиграешься, ждём тебя в клубе». Но есть другой момент – хочу ли я быть детским тренером. Этого ещё для себя не понял. Я бы согласился быть помощником в первой команде, если бы была такая возможность, или работать на такой должности в другом клубе, чтобы учиться и набираться опыта.Это можно сделать в любое время. Когда я решу закончить игровую карьеру, легко могу подать документы и дальше учиться в Молдавии, а потом помогать любому тренеру.– Прежде всего, чтобы «Ростов» не останавливался и развивался, всегда старался быть в топе команд РПЛ. Ещё надеюсь, что через какое-то время мы увидим своих воспитанников в первой команде.Фото: Валерий Матыцин/ТАСС