Александр Фетисов: переход Соболева в другую команду — его инициатива
21 января 2020 20:50
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— Наши коллеги пишут об интересе московских ЦСКА и "Динамо" к Соболеву. Более того, говорят, что он прилетел на сбор "Крыльев" с опозданием. Насколько вероятен его уход зимой?
— Не секрет, что многие клубы — и российские, и зарубежные — проявляют интерес к Соболеву. Переход в одну из других команд — инициатива Александра и в настоящее время предмет переговоров. Безусловно, позиция клуба "Крылья Советов" — сохранить Александра Соболева в команде как одного из своих лидеров и любимцев самарских болельщиков. Мы предприняли меры для этого, предложив игроку выгодные условия. На сегодняшний день он остается игроком нашей команды и сейчас проходит сборы вместе с ней.
— Какая задача на вторую часть сезона поставлена перед командой?
- Клуб готовится к предстоящим играм и в любом случае будет использовать максимум возможностей, чтобы улучшить свое положение в турнирной таблице. Цель — занять в чемпионате России десятое место — как была, так и остается. Перед командой поставлена жесткая задача: успешно провести оставшиеся игры.
— Не менялись ли условия контракта главного тренера Миодрага Божовича с клубом в свете не очень удачных игр команды? Например, срок соглашения, его зарплата.
— Условия контрактов тренеров и игроков таковы, что информация об их деталях конфиденциальна.
— На какие позиции в текущее трансферное окно ищете усиление?
— Мы планируем усилить команду левым защитником, атакующим полузащитником и голкипером. Сейчас мы находимся в стадии переговоров и просмотра футболистов.
— Есть ли интерес к Антону Зиньковскому?
— Антон ярко проявляет себя в "Крыльях" — в первой части сезона он отдал шесть голевых передач. Мы намерены сохранить Зиньковского в команде. Он продолжит выступать за "Крылья Советов".
— Как переносит зиму газон на "Самара Арене"? Будет ли поле готово к старту сезона?
— Состояние газона удовлетворительное. 15 января включили подогрев футбольного поля, на 18 января температура его поверхности — 12-14 градусов по Цельсию. Сейчас газон прочесывают, обрабатывают, на ближайшие дни запланирован досев поля травой, до 600 кг семян с одновременным внесением удобрений. После этого оно будет накрыто специальным покрытием, в зависимости от температуры наружного воздуха — в один или два слоя. Подготовлены установки досвета поля. Планируем вывести футбольное поле в нормативное состояние к 12-15 февраля.
— Правда ли, что клуб интересуется Мехди Зеффаном?
— Результативные игроки не могут не привлекать внимание различных клубов. И если тот или иной футболист прибывает в расположение команды, клуб информирует об этом на своих официальных ресурсах.
Фото: соцсети
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