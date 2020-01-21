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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Александр Фетисов: переход Соболева в другую команду — его инициатива

21 января 2020 20:50
57
Александр Фетисов рассказал о возможном трансфере Александра Соболева, задаче команды на вторую часть сезона и состоянии газона на
Заместитель председателя правительства Самарской области, глава совета директоров футбольного клуба "Крылья Советов" Александр Фетисов рассказал РИА Новости о возможном трансфере Александра Соболева, задаче команды на вторую часть сезона и состоянии газона на "Самара Арене".

— Наши коллеги пишут об интересе московских ЦСКА и "Динамо" к Соболеву. Более того, говорят, что он прилетел на сбор "Крыльев" с опозданием. Насколько вероятен его уход зимой?

— Не секрет, что многие клубы — и российские, и зарубежные — проявляют интерес к Соболеву. Переход в одну из других команд — инициатива Александра и в настоящее время предмет переговоров. Безусловно, позиция клуба "Крылья Советов" — сохранить Александра Соболева в команде как одного из своих лидеров и любимцев самарских болельщиков. Мы предприняли меры для этого, предложив игроку выгодные условия. На сегодняшний день он остается игроком нашей команды и сейчас проходит сборы вместе с ней.

— Какая задача на вторую часть сезона поставлена перед командой?

- Клуб готовится к предстоящим играм и в любом случае будет использовать максимум возможностей, чтобы улучшить свое положение в турнирной таблице. Цель — занять в чемпионате России десятое место — как была, так и остается. Перед командой поставлена жесткая задача: успешно провести оставшиеся игры.

— Не менялись ли условия контракта главного тренера Миодрага Божовича с клубом в свете не очень удачных игр команды? Например, срок соглашения, его зарплата.

— Условия контрактов тренеров и игроков таковы, что информация об их деталях конфиденциальна.

— На какие позиции в текущее трансферное окно ищете усиление?

— Мы планируем усилить команду левым защитником, атакующим полузащитником и голкипером. Сейчас мы находимся в стадии переговоров и просмотра футболистов.

— Есть ли интерес к Антону Зиньковскому?

— Антон ярко проявляет себя в "Крыльях" — в первой части сезона он отдал шесть голевых передач. Мы намерены сохранить Зиньковского в команде. Он продолжит выступать за "Крылья Советов".

— Как переносит зиму газон на "Самара Арене"? Будет ли поле готово к старту сезона?

— Состояние газона удовлетворительное. 15 января включили подогрев футбольного поля, на 18 января температура его поверхности — 12-14 градусов по Цельсию. Сейчас газон прочесывают, обрабатывают, на ближайшие дни запланирован досев поля травой, до 600 кг семян с одновременным внесением удобрений. После этого оно будет накрыто специальным покрытием, в зависимости от температуры наружного воздуха — в один или два слоя. Подготовлены установки досвета поля. Планируем вывести футбольное поле в нормативное состояние к 12-15 февраля.

— Правда ли, что клуб интересуется Мехди Зеффаном?

— Результативные игроки не могут не привлекать внимание различных клубов. И если тот или иной футболист прибывает в расположение команды, клуб информирует об этом на своих официальных ресурсах. 



Фото:   соцсети
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