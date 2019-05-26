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Александр Фетисов: Главные матчи сезона для "Крыльев" с Нижним Новгородом

26 мая 2019 17:46
82
Председатель совета директоров футбольного клуба "Крылья Советов" Александр Фетисов прокомментировал итоги матча ЦСКА – "Крылья Советов":

– Конечно неприятно так проигрывать, даже такой опытной команде, как ЦСКА. И я хотел бы принести извинения всем болельщикам клуба за эту игру. Но нужно понимать, что этот матч для нас не решающий. Впереди матчи с Нижним Новгородом, которые определят будущее команды.
Сегодня мы играли не основным составом, нельзя было допустить, чтобы сразу несколько игроков, получив жёлтую карточку, пропустили матчи с Нижним Новгородом, которые для нас принципиально важны. Именно в этих предстоящих играх мы будем решать главную задачу сезона. Не сомневаюсь, что настрой игроков Крыльев и сам результат будет другой.

Стыковой матч состоится 30 мая в Нижнем Новгороде, ответный 2 июня в Самаре, передает пресс-служба ФК "КС".



Фото:   пресс-служба ФК "КС"

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