Я нашел ошибку
Главные новости: 
На борту находились 149 человек.
В Екатеринбурге приземлился самолет, вернувшийся из-за неисправности
15 бесплатных площадок, праздничные интерактивные представления, каждый день разные события дня, фан-аттракционы ежедневно в 20.00 все дни новогодних каникул!
10560 человек посетили Самарскую Олимпийскую Деревню в первые три часа
Звезды, чьи отношения не выдержали испытания временем, — в обзоре РИА Новости.
"Один красивый, другой очень красивый": громкие расставания 2019 года
Боец предложил Кадырову самому выбрать место и время поединка, а также правила, по которым он будет происходить.
Александр Емельяненко принял вызов Рамзана Кадырова на бой
Замминистра культуры РФ Ольга Ярилова признала, что стартовый год был сложный, однако удалось выполнить все целевые показатели.
В Минкультуры подвели итоги первого года реализации нацпроекта "Культура"
С введением этих правил будет перекрыта лазейка для водителей, которые регистрируют свои авто на несовершеннолетних детей и тем самым уклоняются от штрафов.
С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила регистрации авто в ГАИ
«Бремя модерна» — это исследование жизни обычных людей в домах, построенных в начале XX века в стиле модерн.
В Музее Модерна открылась выставка «Бремя модерна»
В Самаре появился открытый парк бесплатных развлечений. Здесь есть развлечения на любой вкус.
На последней миле стадиона “Самара Арена” начала работать Самарская Олимпийская Деревня
сегодня  Суббота, 28 декабря, 17:30
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -5 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 28/12:
USD 62.03
0.26
EUR 69.03
0.53
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Александр Емельяненко принял вызов Рамзана Кадырова на бой

28 декабря 2019 16:00
94
Боец предложил Кадырову самому выбрать место и время поединка, а также правила, по которым он будет происходить.
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил согласием на проведение боя с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, передает meduza.io.

«Будем пропагандировать спорт и здоровый образ жизни!», — сказал Емельяненко в видеообращении в инстаграме. Боец предложил Кадырову самому выбрать место и время поединка, а также правила, по которым он будет происходить.

Кадыров вызвал Емельяненко на бой 22 декабря. «У нас в спортивном мире пошла такая мода: все кому не лень, вызывают Александра Емельяненко на бой», — прокомментировал свое решение глава Чечни. 


Фото из открытых источников
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
1802
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1574
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1839
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8879
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9218
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
9015
Весь список
Спорт в регионе
28 декабря 2019  16:00
Боец предложил Кадырову самому выбрать место и время поединка, а также правила, по которым он будет происходить.
Александр Емельяненко принял вызов Рамзана Кадырова на бой
Боец предложил Кадырову самому выбрать место и время поединка, а также правила, по которым он будет происходить.  Спорт в регионе
94
27 декабря 2019  17:57
В этом году в соревнованиях запланировано участие всех муниципальных образований Самарской области, всего более 130 команд.
Сегодня в Чапаевске состоялся матч-открытие областного этапа всероссийских соревнований по хоккею «Золотая шайба»
В этом году в соревнованиях запланировано участие всех муниципальных образований Самарской области, всего более 130 команд.  Спорт в регионе
408
27 декабря 2019  15:44
Появление Академии – серьезный шаг в системе развития детско-юношеского футбола в Самарской области.
Детской школе «Крыльев Советов» присвоен статус Академии футбола высшей категории
 Появление Академии – серьезный шаг в системе развития детско-юношеского футбола в Самарской области.  Спорт в регионе
359
27 декабря 2019  11:27
На Чайке в Самаре 28 декабря откроется каток
На "Чайке" в Самаре 28 декабря откроется каток
Также на территории "Чайки" можно кататься на лыжах. Спорт в регионе
207
27 декабря 2019  09:14
Баскетбольная Самара вышла в полуфинал Кубка России!
Баскетбольная «Самара» вышла в полуфинал Кубка России!
В полуфинале Кубка наша команда сыграет (так же в двух матчах) с «Уралмашем». Спорт в регионе
188
26 декабря 2019  20:32
В Самаре наградили призеров областной спартакиады среди работников органов исполнительной власти.
В Самаре наградили призеров областной спартакиады среди работников органов исполнительной власти
Самые спортивные чиновники - в Министерстве управления финансами Самарской областии.  Спорт в регионе
315
26 декабря 2019  20:20
Московское «Динамо» планирует приобрести нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева.
Шейдаев может стать частью сделки по переходу Соболева из «Крыльев Советов» в «Динамо»
Московское «Динамо» планирует приобрести нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева.  Спорт в регионе
1841
Весь список

Видео
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
598
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
714
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
410
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
1224
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
887
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
822
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
485
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
868
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
880
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1137
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2255
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2769
Весь список

Мероприятия
На последней миле стадиона “Самара Арена” начала работать Самарская Олимпийская Деревня
Сегодня в Чапаевске состоялся матч-открытие областного этапа всероссийских соревнований по хоккею «Золотая шайба»
Бекхэм может забрать у «Зенита» Дриусси
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные