Александр Емельяненко принял вызов Рамзана Кадырова на бой
28 декабря 2019 16:00
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«Будем пропагандировать спорт и здоровый образ жизни!», — сказал Емельяненко в видеообращении в инстаграме. Боец предложил Кадырову самому выбрать место и время поединка, а также правила, по которым он будет происходить.
Кадыров вызвал Емельяненко на бой 22 декабря. «У нас в спортивном мире пошла такая мода: все кому не лень, вызывают Александра Емельяненко на бой», — прокомментировал свое решение глава Чечни.
Фото из открытых источников
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