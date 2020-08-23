«Акрон» обыгрывает «Краснодар-2» в Жигулевске - 1:0

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— Считаю, провели хороший матч, доминировали на протяжении всей игры, но, к сожалению, не смогли сегодня забить. Были моменты и подходы, но наша реализация оставляет желать лучшего. Думаю, в целом, можем занести себе эту игру в актив, кроме очкового баланса. То, что мы хотим видеть от ребят, они демонстрировали сегодня на футбольном поле. У нас было тотальное превосходство на всех участках поля. Совершили грубейшую ошибку, когда вратарь хозяев выносил мяч – пропустили гол, постарались изменить счет, но сделать этого в итоге не удалось. Будем готовиться к московскому «Спартаку-2» и стараться взять там очки.— Все мы очень рады вернуться в Жигулевск. Сегодня была по-настоящему домашняя игра. Да, в Самаре приятно играть — нас тепло там приняли, но здесь – наш дом. Поздравляю всех болельщиков с победой.Играли с хорошей организованной командой, с талантливыми обученными ребятами. Видно, что они знают, что делать на поле. Матч был непростой, но благодаря тому, что наши футболисты выполнили установку, проявили огромную самоотдачу, у нас все получилось, передает пресс-служба ФК "Акрон".Фото: пресс-служба ФК "Акрон"