"Академию футбола Коноплева" обновили
20 февраля 2020 22:22
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"Академия Коноплева" получила:
- Автобус
- Трактор для ухода за футбольным полем
- Спортивную экипировку
- В конце 2019 - новое поле
Игорь Кечаев, генеральный директор "Академии Коноплева":
- Летом у нас был Дмитрий Азаров, интересовался, что нам нужно, чем помочь. Пообещал оказать поддержку. Уже в конце года мы получили новое поле, сейчас - экипировку, трактор, автобус. Это огромная помощь. Спасибо!
Артём Серебряков, воспитанник "Академии Коноплева":
- Новое поле - супер! Одно удовольствие тренироваться. Экипировку ждали давно. Когда получили, все ребята были довольны. Удобная, красивая, с логотипом нашей "Академии" Приятно носить. Автобус тоже современный.
На этот год запланирован ремонт основного здания "Академии", включая гостиничные номера, где живут ребята.
Сегодня в "Академии Коноплева" занимается 260 футболистов - лучшие игроки региона и приглашенные талантливые ребята. Здесь юные спортсмены не только тренируются, но и учатся в общеобразовательной школе, передает пресс-служба минспорта СО.
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