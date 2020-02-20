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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

"Академию футбола Коноплева" обновили

20 февраля 2020 22:22
184
Благодаря Дмитрию Азарову оказана дополнительная поддержка тольяттинской футбольной школе.
Благодаря Дмитрию Азарову оказана дополнительная поддержка тольяттинской футбольной школе.

"Академия Коноплева" получила:

- Автобус
- Трактор для ухода за футбольным полем
- Спортивную экипировку
- В конце 2019 - новое поле

Игорь Кечаев, генеральный директор "Академии Коноплева":

- Летом у нас был Дмитрий Азаров, интересовался, что нам нужно, чем помочь. Пообещал оказать поддержку. Уже в конце года мы получили новое поле, сейчас - экипировку, трактор, автобус. Это огромная помощь. Спасибо!

Артём Серебряков, воспитанник "Академии Коноплева":

- Новое поле - супер! Одно удовольствие тренироваться. Экипировку ждали давно. Когда получили, все ребята были довольны.​ Удобная, красивая, с логотипом нашей "Академии" Приятно носить. Автобус тоже современный.

На этот год запланирован ремонт основного здания "Академии", включая гостиничные номера, где живут ребята.

Сегодня в "Академии Коноплева" занимается 260 футболистов - лучшие игроки региона и приглашенные талантливые ребята. Здесь юные спортсмены не только тренируются, но и учатся в общеобразовательной школе, передает пресс-служба минспорта СО. 
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