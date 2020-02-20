"Академию футбола Коноплева" обновили

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Благодаряоказана дополнительная поддержка тольяттинской футбольной школе."Академия Коноплева" получила:- Автобус- Трактор для ухода за футбольным полем- Спортивную экипировку- В конце 2019 - новое поле- Летом у нас был Дмитрий Азаров, интересовался, что нам нужно, чем помочь. Пообещал оказать поддержку. Уже в конце года мы получили новое поле, сейчас - экипировку, трактор, автобус. Это огромная помощь. Спасибо!- Новое поле - супер! Одно удовольствие тренироваться. Экипировку ждали давно. Когда получили, все ребята были довольны.​ Удобная, красивая, с логотипом нашей "Академии" Приятно носить. Автобус тоже современный.На этот год запланирован ремонт основного здания "Академии", включая гостиничные номера, где живут ребята.Сегодня в "Академии Коноплева" занимается 260 футболистов - лучшие игроки региона и приглашенные талантливые ребята. Здесь юные спортсмены не только тренируются, но и учатся в общеобразовательной школе, передает пресс-служба минспорта СО.