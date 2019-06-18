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Абонементная программа на сезон 2019/20 ФК "Крылья Советов"

18 июня 2019 21:36
89
Стоимость клубных карт по сравнению с прошлым сезоном не изменилась.
Футбольный клуб "Крылья Советов" представляет абонементную программу на сезон 2019/20. Стоимость клубных карт по сравнению с прошлым сезоном не изменилась.

Цена абонементов от 4000 рублей (для держателей клубных карт минувшего сезона – от 3600 рублей). Абонемент включает в себя возможность посещения всех домашних матчей нашей команды в РПЛ, а также в Кубке России.

Абонементы будут реализовываться по пяти категориям:

Стандартная цена
Цена для владельцев клубных карт прошлого сезона
Цена в комплекте с автопропуском
Цена с автопропуском для владельцев абонементов прошлого сезона
Цена для льготных категорий

С полным порядком стоимости клубных карт можно ознакомиться здесь.

Продажа абонементов официально стартует с 20 июня в официальном клубном магазине на стадионе "Металлург" и с 21 июня в клубном магазине в ТЦ "Сила Спорта". Электронная продажа будет осуществляться с 1 июля. Владельцы абонементов прошлого сезона могут забронировать свои места до 1 июля.

В рамках абонементной программы любой болельщик, купивший абонемент, получает возможность приобрести сезонный автопропуск со значительной скидкой. По вопросам приобретения автопропусков необходимо обращаться по телефону: +7 917-101-75-24 (Светлана). Также стоит отметить, что в стоимость сезонного билета в сектора А105-A107 уже входит одно парковочное место.

Обращаем Ваше внимание на то, что продажа сезонных абонементов на 5 ярус сектора C будет производить каскадно, начиная с центрального сектора C521.

Скидка для владельцев абонементов на прошлый сезон будет действовать при наличии абонемента на сезон-2018/19.

Скидка 50% на детские абонементы в сектора (С118-С119 и А102-А103) предоставляется родителям при наличии документов, определяющих родство (паспорт, свидетельство о рождении). Дети до 6 лет могут посещать стадион бесплатно в сопровождении взрослого.

Студентам и пенсионерам при предъявлении студенческого билета и пенсионного удостоверения абонементы продаются со скидкой, как для владельцев абонементов на сезон-2018/19. Скидка 50% от основной цены предоставляется учащимся спортивных школ в сектор B130, а также инвалидам 1 и 2 групп в сектор С117 и на специально оборудованные места трибун С, D (B) на 2 ярусе (для инвалидов по зрению, а также инвалидов-колясочников абонемент включает проход одного сопровождающего, а также автопропуск)

Ветераны ВОВ могут посещать домашние матчи "Крыльев" бесплатно по специальным приглашениям (сектор А106), которые выдаются при предъявлении удостоверения участника ВОВ.

Льготные абонементы можно оформить только на СК "Металлург" и в ТЦ "Сила Спорта", передает пресс-служба ФК "КС".

 
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