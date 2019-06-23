Врачи сборной России по футболу награждены медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени
23 июня 2019 10:18
107
Врачи национальной сборной России по футболу Эдуард Безуглов, Эдуард Цгоев и Михаил Бутовский награждены медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Об этом сообщается на странице российской национальной команды в Twitter. Отмечается, что награды по линии Федерального медико-биологического агентства были вручены специалистам медицинского штаба за работу на чемпионате мира 2018 года в России, передает Радио Маяк.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1123
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
951
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1218
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8203
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8669
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8377
Спорт в регионе
23 июня 2019 10:18
Они награждены за работу на чемпионате мира 2018 года в России. Спорт в регионе
107
22 июня 2019 15:06
В составе самарской команды он провел девять матчей, в которых сделал три голевые передачи. Спорт в регионе
356
22 июня 2019 11:00
Он выступал в составе сборной. Спорт в регионе
342
21 июня 2019 23:00
Определились даты этих поединков. Спорт в регионе
450
21 июня 2019 12:46
Ежедневно для участников соревнований организовывались экскурсии по Самаре и прогулки по Волге. Спорт в регионе
242
21 июня 2019 09:36
Ирина Пашкова выступала в весовой категории до 58 кг. Спорт в регионе
239
20 июня 2019 20:05
В Монреале люди в дни матчей с "Вашингтоном" говорят: "Мы идем на Овечкина сегодня". Спорт в регионе
297
Видео
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
278
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
459
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
413
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
380
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
482
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
473
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
495
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
391
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
644
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
668
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
404
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
721
Мероприятия