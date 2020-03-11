"Волжская волна" пройдет в Самаре!

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С 11 по 13 марта в Самаре (бассейн СамГТУ, Лукачева, 29) состоятся всероссийские соревнования по синхронному плаванию "Волжская волна".Более 260 участниц до 15 лет из различных регионов РФ соберутся в столице области.Открытие - 12 марта в 14.00, сообщает Минспорта региона.