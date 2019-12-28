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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Владимир Купцов: "Сейчас у ребят шикарные спортплощадки, крытые арены, современная экипировка"

28 декабря 2019 17:40
92
Владимир Купцов:
Главный федеральный инспектор по Самарской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО рассказал о развитии детского хоккея в Самарской области.

Владимир Купцов, главный федеральный инспектор по Самарской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО: "Сам в детстве с друзьями играл в хоккей, помню, какие тогда были условия. Сейчас у ребят шикарные спортплощадки, крытые арены, современная экипировка".

27 декабря в  Чапаевске состоялся матч-открытие областного этапа всероссийских соревнований по хоккею «Золотая шайба». С 2014 года они находятся под патронажем полномочного представителя Президента РФ в ПФО. С 2012 года количество команд – участников турнира увеличилось в 4 раза!

В этом году в соревнованиях запланировано участие всех муниципальных образований Самарской области, всего более 130 команд.
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Комментарии


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