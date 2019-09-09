VI экстремальный марафон «Хрящевка Challenge» снова пройдет в Самарской области

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14 сентября в Самарской области состоится экстремальный марафон «Хрящевка Challenge». В рамках мероприятия пройдет забег по трассе с различными препятствиями, турнир по болотному футболу, матч по грязевому регби, концертная программа. 10:00 – турнир по болотному футболу и в 12:30 – церемония открытия.Для повышения зрелищности марафона спортсменам предлагается выбрать креативный костюмированный образ - каждый марафон получает определенную тематику. Предыдущие проходили в стилях «Голливуд», «Рок-н-ролл», «СкаZкa», «Cosmos Challenge». Тематика нынешнего марафона – Новый год. «Она выбрана неслучайно: когда-то на Руси праздновали Новый год именно 14 сентября. К тому же, новогодняя тематика дает участникам богатый простор для подготовки костюма, начиная от простого образа Деда Мороза, и дальше все зависит от фантазии каждого. До Нового года еще 4 месяца, а уже сейчас можно окунуться в праздничное настроение. «Хрящевка Challenge» – это всегда концентрация позитива и драйва. Наш марафон – это совершенно иное, чем классические беговые марафоны и другие экстремальные забеги. Здесь особая, ни с чем несравнимая атмосфера, включающая адреналин спорта, дух единения и праздника. Только приняв участие в марафоне, можно понять, о чем идет речь. Приглашаю всех любителей бега и экстрима! – говорит директор «Хрящевка Challenge» Игорь Поваров.Марафон «Хрящевка Challenge» проводится с 2013 года в селе Хрящевка Ставропольского района (45 км от Тольятти). Участники преодолевают трассы (в этом году дистанции 5,5 км и 11 км) по пересеченной местности с искусственно созданными и естественными препятствиями. Зачет проводится личный и командный. Помимо забегов можно принять участие в турнире по болотному футболу, увидеть выставочный матч по грязевому регби, принять участие в розыгрыше призов. Кроме того, состоится концертная программа.Подробная информация о марафоне «Хрящевка Challenge» и регистрация на сайте www.хрящевка.com18+