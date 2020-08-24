В Жигулевске в рамках нацпроекта построена площадка ГТО

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В Жигулевске на стадионе «Кристалл» построена площадка комплекса «Готов к труду и обороне». Спортивный объект возведен в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.Площадка ГТО – это комплекс различных турников, брусьев, зон для отжимания и прыжков в длину, набор уличных тренажеров на различные группы мышц. Здесь можно готовиться к сдаче тестов ГТО, а также проводить общеукрепляющие тренировки.«Красивая и удобная площадка, дети занимаются с большим удовольствием. Здесь будет интересно не только детям, но и взрослым, даже профессиональным спортсменам – можно проводить тренировки с хорошей нагрузкой. Очень радует, что такие спортивные объекты строятся в нашей области. И считаю правильным, что комплекс ГТО у нас возрождается – он дает всестороннее развитие человека. Надо возвращать престиж ГТО, который был раньше», - отметил двукратный Олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, принимавший участие в церемонии открытия площадки ГТО в Жигулевске.Глава Жигулевска Сергей Федотов выразил уверенность, что площадка ГТО будет пользоваться интересом у жителей города. «Стадион «Кристалл» - одно из самых любимых мест горожан для занятий спортом. Каждый день сюда приходят люди, чтобы сделать пробежку, зарядку, потренироваться. Теперь тут появилась такая современная площадка ГТО. Думаю, что позитивные перемены, которые происходят в нашей области, заметны каждому».Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем Послании отметил, что нужно увеличивать число систематически занимающихся физкультурой и спортом до 55% в 2024 году. «Для этого будем развивать инфраструктуру спорта», - подчеркнул Глава региона. В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в регионе в этом году будет построен ряд новых спортивных объектов, в том числе еще 4 площадки ГТО - в Самаре, Тольятти, Кинельском и Шенталинском районах, сообщает пресс-служба облправительства.«Строительство новых спортивных объектов, развитие детско-юношеского и массового спорта – часть стратегия лидерства главы региона. Спортивная инфраструктура – это залог привлечения людей к регулярным занятиям физкультурой, к активному и здоровому образу жизни», - отметила заместитель министра спорта Самарской области Галина Дорохова.