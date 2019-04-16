В Тольятти проходят всероссийские соревнования по хоккею с шайбой «Кубок Владислава Третьяка»

36

Как сообщалось ранее, 15 апреля в Тольятти стартовали всероссийские соревнования по хоккею с шайбой «Кубок Владислава Третьяка» среди юношей до 13 лет. Инициатором проведения турнира в Самарской области является глава региона. Мероприятие проводится при поддержке Минспорта РФ, Федерации хоккея России, регионального Правительства, администрации Тольятти и депутата Государственной ДумыВ ледовом дворце спорта «Лада-Арена» состоялась торжественная церемония открытия соревнований, в которой принял участие президент Федерации хоккея России, заслуженный мастер спорта, трехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира по хоккеюВ первую очередь, легендарный хоккеист поблагодарил Губернатора Дмитрия Азарова за внимание к юным хоккеистам и создание условий для повышения их спортивного мастерства: «Я помню, как 15 лет назад я вручал Александру Овечкину на подобном турнире приз лучшего игрока. А сегодня Александр, как и другие российские хоккеисты, которые сейчас выступают за сборную России, прославляют нашу страну на чемпионатах мира и в клубных командах».По мнению Владислава Третьяка, участие юных спортсменов в таких турнирах помогает повышать их спортивный уровень. Он выразил уверенность, что в ближайшее время многие из этих хоккеистов будут защищать честь страны в молодежной или юношеской сборной, а затем – и в национальной.«Очень рад, что его величество хоккей объединил всех нас на этой прекрасной тольяттинской ледовой арене. Мы – спортивная нация. И, наверное, ни одна страна в мире не может сравниться с тем, сколько крупнейших спортивных мероприятий было проведено в России: Универсиады в Казани и Красноярске, чемпионат мира по хоккею с мячом в Ульяновске и по хоккею с шайбой в Москве, Олимпиада в Сочи и чемпионат мира по футболу. И все мы это делаем для вас, наши мальчишки и девчонки, чтобы вы, беря пример с прославленных российских спортсменов, приходили в секцию и занимались своим любимым видом спорта». В заключение Владислав Третьяк пожелал участникам турнира удачи и ярких побед.В торжественном открытии турнира также приняли участие: депутаты Госдумы Евгений Серпер, Владимир Бокк, Игорь Станкевич, глава Тольятти Сергей Анташев, зам. председателя СГД Екатерина Кузьмичева. От имени Губернатора участников турнира и зрителей поприветствовал министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин. Он пожелал юным хоккеистам спортивного азарта и воли к победе.Евгений Серпер поблагодарил Владислава Третьяка за многолетнюю поддержку турнира, а также за неоценимый вклад в развитие хоккея, который, по мнению депутата, является любимым видом спорта в нашей стране. Со своей стороны парламентарий пообещал и дальше помогать в организации этого уже ставшего традиционным турнира. Ранее глава региона поддержал его идею проводить Кубок Владислава Третьяка в разных городах и районах области.Открытие соревнований завершилось символичным сбрасыванием шайбы, после чего начались матчи в рамках турнира. Первые две команды, которые вышли на ледовую арену – тольяттинская «Лада» и воскресенский «Химик».Кроме них в турнире принимают участие еще 8 команд: ЦСКА (Москва), «СКА-Серебряные Львы» (Санкт-Петербург), «Союз» (Сочи), «Ак Барс» (Казань), «Северсталь» (Череповец), «Авангард» (Омск), «Металлург» (Новокузнецк), «Кристалл» (Южно-Сахалинск). Все они воспитанники детско-юношеских хоккейных школ ведущих российских клубов, победители отборочных игр.Всего в рамках соревнований будет организовано 25 игр. С 15 по 20 апреля пройдут предварительные игры в группах, 21 апреля состоятся финальные матчи.В Тольятти турнир Владислава Третьяка проходит впервые. Напомним, что в прошлом году Кубок Третьяка состоялся в Сызрани, до этого юные хоккеисты соревновались в Самаре.