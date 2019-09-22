В Сызрани сегодня будут соревноваться фигуристки
22 сентября 2019 09:57
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22 сентября у сызранцев будет шанс увидеть соревнования фигуристок.
В заключительный день 1-го этапа Кубка России будут разыграны медали в одиночном катании среди женщин.
В 12.00 на лед выйдут девушки КМС, которые сразятся в произвольной программе. С 16.15 будут выступать мастера спорта, сообщает Сызрань Новости.
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