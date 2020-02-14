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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самарской области завершился третий этап гонки на собачьих упряжках «Волга Квест — 2020»

14 февраля 2020 12:28
98
В Самарской области завершился третий этап гонки на собачьих упряжках Волга Квест — 2020
Весь пьедестал победителей заняли девушки. 

В Самарской области продолжается международная гонка на собачьих упряжках «Волга Квест — 2020». 10 февраля она достигла своего экватора — завершился третий этап, который стал заключительным для участников «Средней Волги».

Как рассказали организаторы, весь пьедестал победителей заняли девушки. Первое место в дистанции на 250 км получила москвичка Анна Еремина и ее метисы, «серебро» и «бронзу» завоевали гости из Санкт-Петербурга — Мария Федорова и Олеся Каримова на сибирских хаски.

— Интересно было смотреть динамику своих собак, возможности, оценить соперников. По самой трассе тоже достаточно интересно, потому, что это рельеф. У нас в Питере нет рельефа, поэтому подготовиться на нем сложно, и мы на «плоскаче» набираем этом километраж, для выносливости, — поделилась впечатлениями Мария Федорова.

Кстати, девушка получила еще одну награду. Она выиграла в номинации «Лучший уход за собаками». Мария не получила ни одного замечания от ветеринарной бригады «Волга Квеста».

Организаторы гонки, тем временем готовят пьедестал для победителей «Большой Волги». Спортсмены стартовали на этой дистанции 12 февраля, пишет "КП в Самаре".


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