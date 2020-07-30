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В Самарской области спортсмены получили 34 пары коньков и батут

30 июля 2020 12:43
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В Самарской области спортсмены получили 34 пары коньков и батут
Это стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Фигуристы и батутисты спортивной школы СШОР №1, тренирующиеся в тольяттинском ФОКе «Труд», получили новый инвентарь и экипировку. Это стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Реализация нацпроекта в Самарской области находится на контроле у Губернатора Дмитрия Азарова. В своем Послании к жителям глава региона отмечал: «Президентом страны поставлены задачи поиска и подготовки талантливых спортсменов для включения их в составы спортивных сборных команд Российской Федерации», сообщает пресс-служба облправительства.
Так, в ФОКе «Труд» установлен новый современный батут Ultimate от ведущего мирового производителя из Германии. Батут сертифицирован Федерацией прыжков на батуте России и международной федерацией гимнастики. Он соответствует всем стандартам для подготовки спортсменов самого высокого уровня. «Хороший батут – залог качественной тренировки, а значит, и дальнейшего прогресса спортсмена. Новый батут для нас большое подспорье. Заниматься на нем очень удобно, спортсмены довольны», - отметила тренер СШОР №1 Злата Волкова. «Очень приятно тренироваться на новом батуте, такие используются на международных соревнованиях. Теперь даже заниматься хочется еще больше», - подчеркнула София Аляева, бронзовый призер первенства мира 2019 года в синхронных прыжках на батуте.
Фигуристы СШОР №1 получили 34 пары профессиональных коньков производства Италии, Канады и Великобритании. «Это коньки топ-уровня. Участники Олимпийских игр на таких катаются. Просто фантастика! Спасибо региону за такую помощь нашим спортсменам – им очень важно видеть, как их здесь ценят и поддерживают», - отметил заслуженный тренер России по фигурному катанию Олег Судаков.

Танцевальная пара Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев - победители зимней Спартакиады учащихся России 2019 года, входят в состав сборной команды РФ. «Круто, что тут еще скажешь! Новые коньки – супер!», - поделился впечатлениями Максим Прокофьев. «Отличные коньки. Знаю, что они дорогостоящие – качество мирового уровня. Будем тренироваться и бороться за самые высокие места, чтобы Самарская область и дальше нами гордилась», - заверила Ангелина Лазарева.

Как отметил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин, в регионе создаются все необходимые условия для подготовки спортивного резерва: «Как бывший профессиональный спортсмен я прекрасно знаю, как это важно, чтобы у тебя были хорошая экипировка и инвентарь. Занимаясь воспитанием спортсменов высокого уровня, мы должны создавать ребятам необходимые условия. Такая задача поставлена главой региона Дмитрием Азаровым. Было безумно приятно видеть, с каким воодушевлением фигуристы получали коньки, а батутисты тренировались на новом батуте».


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