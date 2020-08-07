В Самарской области пройдут онлайн-соревнования, посвященные всероссийскому Дню физкультурника

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8 и 9 августа в Самарской области состоятся онлайн-соревнования по шахматам и шашкам. В турнирах, приуроченных к Дню физкультурника, могут принять все желающие.Традиционно во вторую субботу августа в России отмечается День физкультурника. В этом году с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки празднование вместо одной центральной площадки пройдут в городах и муниципальных районах. Сейчас муниципалитеты и города прорабатывают формат мероприятий в рамках Дня физкультурника. Уже известно, что в Тольятти на различных спортивных площадках будут проводиться тренировки в рамках проекта «Национального фитнес-сообщества» «Физкультуру — в массы!». В Самаре в парке Гагарина состоится турнир по баскетболу «Оранжевый мяч».Всю область объединят два он-лайн турнира. Соревнования по шахматам стартуют 8 августа в 12:00 на сайте www.chessking.com. Участникам необходимо заранее пройти регистрацию. Заявиться могут все желающие, независимо от возраста и профессиональной подготовки. А на следующий день, 9 августа, в 19:00 на интернет-портале www.playok.com стартует онлайн – турнир по шашкам. Победители получат медали, дипломы и памятные призы.Подробная информация о правилах проведения соревнований размещена на сайте министерства спорта Самарской области https://minsport.samregion.ru/

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