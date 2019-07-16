В Самаре стартовали всероссийские соревнования по велоспорту
16 июля 2019 12:55
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В Самаре стартовали всероссийские соревнования по велоспорту памяти заслуженного тренера СССР, нашего земляка,
В.П.Петрова. Гонка проходит около "Самара Арены". В четверг будет открыта мемориальная доска в честь великого тренера (15:00, Ново-Садовая,155).
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