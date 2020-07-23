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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Новокуйбышевске построена новая универсальная спортивная площадка

23 июля 2020 10:52
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В Новокуйбышевске построена новая универсальная спортивная площадка
Ее соорудили в рамках нацпроекта «Демография».

В Новокуйбышевске между школами №20 и №5 на улице Бочарикова появилась универсальная спортивная площадка. Современный спортивный объект построен в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Реализация нацпроекта в Самарской области проходит под контролем Губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона поставил задачу по строительству объектов для массового спорта, чтобы больше жителей могли регулярно заниматься спортом. В своем Послании 2019 года Дмитрий Азаров отмечал: «Нам надо увеличивать число систематически занимающихся физкультурой и спортом с нынешних 37% до 55% в 2024 году. Для этого будем развивать инфраструктуру спорта».
На месте новой спортплощадки в Новокуйбышевске, рассказывают местные жители, было старое футбольное поле. Сейчас это современный спортивный объект, с искусственным газоном (производитель сертифицирован FIFA) и хоккейными бортами. Спортивную площадку размером 56 на 28 метров можно будет использовать круглый год. Здесь установлены стеклопластиковые борта для игры в хоккей и заливки льда, а также система освещения. На площадке будут заниматься ученики близлежащих школ, а также местные жители.
«Место для новой спортплощадки выбрано неслучайно. Здесь рядом две школы, которым новая спортплощадка была нужна давно. И местные жители тоже просили, - рассказал глава Новокуйбышевска Сергей Марков, - Слова благодарности губернатору Дмитрию Азарову и министру спорта Дмитрию Шляхтину за то, что сегодня мы видим здесь такой современный объект. Теперь еще больше детей, молодежи, людей всех возрастов смогут ежедневно заниматься спортом».

Первыми новую спортивную площадку опробовали футболисты местной юношеской футбольной команды «Нефтяник». «Классная площадка, газон хороший. Очень удобно и приятно играть. А раньше здесь было обычное утоптанное поле, старые ворота, играешь – в пыли весь. Сейчас – даже сравнивать нечего. Знал, что такие площадки строят, но честно скажу, даже не верилось, что у нас в Новокуйбышевске могут такую крутую спортплощадку сделать», - поделился впечатлением капитан команды Александр Нагаев.

«Помню, еще 30 лет назад здесь были тренировки. За эти годы, естественно, футбольное поле пришло в негодность. А теперь смотрю – даже поверить не могу. Искусственный газон, освещение, все новое и современное. Для мальчишек – счастье! Мы в свое время о таком и не мечтали! Для массового спорта – такая площадка самое то. Я тут вечером был - народу полно. Так что, я очень рад и за мальчишек, и за Новокуйбышевск, что теперь есть такой спортобъект», - сказал глава городской федерации футбола, тренер «Нефтяника» Владимир Артемочкин.
Всего в 2020 году в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» в Самарской области будет построено 22 спортивные площадки. «Такие спортивные площадки пользуются огромной популярностью. Мы ежегодно получаем заявки от городов и муниципалитетов на их строительство. Наша задача – создавать условия для развития массового спорта, следовательно, строить спортивную инфраструктуру. Приятно смотреть, с каким удовольствием мальчишки играют на новой спортивной площадке», - отметил министр спорта Дмитрий Шляхтин.
Около универсальной спортивной площадки в рамках соглашения Администрации Новокуйбышевска с компанией – партнером установлена площадка воркаута с различными тренажерами. До конца августа планируется сделать баскетбольную площадку, в перспективе – отремонтировать беговые дорожки.

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