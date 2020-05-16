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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

«Спартак» выкупил Соболева у «Крыльев Советов»

16 мая 2020 09:47
196
Спартак выкупил Соболева у Крыльев Советов
Соболев должен был подписать контракт сроком на четыре года в конце мая.

«Спартак» воспользовался опцией выкупа нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева, который проводил вторую часть сезона в московском клубе на правах аренды.
По информации Metaratings.ru, «Спартак» воспользовался опцией выкупа форварда, которая действовала до 15 мая. По данным Сергея Егорова стоимость футболиста составила 4,5 млн евро.

Ранее Metaratings.ru первым сообщил, что красно-белые готовы выкупить футболиста у самарской команды. При этом никаких скидок «Крылья» делать не были намерены и собирались продать нападающего за 4,5 млн евро.
Соболев должен был подписать контракт сроком на четыре года в конце мая. Стороны обязались уладить все нюансы сделки ещё до начала июня. Зарплата футболиста составит 1,2 млн евро.

В нынешнем сезоне, который приостановлен из-за пандемии коронавируса, Соболев провёл 18 матчей за «Крылья» и забил десять голов. После перехода в «Спартак» форвард успел сыграть в трёх матчах, но не отметился голами. На счету Соболева также пять результативных передач. 
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