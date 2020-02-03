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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Сотрудники Росгвардии заняли призовые места на соревнованиях по рукопашному бою

3 февраля 2020 10:26
79
Сотрудники Росгвардии заняли призовые места на соревнованиях по рукопашному бою Они отличились в пяти весовых категориях.
Они отличились в пяти весовых категориях.

В Тольятти в универсальном спортивном комплексе «Олимп» состоялись Чемпионат и Первенство Самарской области по рукопашному бою. Традиционно в таких соревнованиях принимают участие сотрудники подразделений регионального Управления Росгвардии.

Рукопашный бой – это современный и быстро развивающийся вид спорта. Его можно считать универсальной системой обучения приёмам защиты и нападения, соединившей в себе элементы многих видов единоборств, благодаря чему поединки между спортсменами выглядят очень яркими и зрелищными. Вот и на этих соревнованиях ни одну из схваток нельзя было назвать «проходной». Участники показали высокий уровень владения рукопашным боем, демонстрируя на татами богатейший арсенал различных приемов – ударную и борцовскую технику, болевые приемы.

Сотрудники Росгвардии, участвовавшие в чемпионате, заняли призовые места в пяти весовых категориях. «Отрадно, что мои коллеги стабильно показывают хорошие результаты на столь престижных соревнованиях, это подтверждает высокий уровень их спортивной подготовки» – отметил начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Самарской области Михаил Баев.
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