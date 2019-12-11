Самарский шпажист отличился в Бонне
11 декабря 2019 09:27
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Российская команда шпажистов-кадетов заняла верхнюю строчку пьедестала почета в командных соревнованиях этапа Европейского кадетского цикла в Бонне. Среди участников команды — самарец Алексей Климкин, а также Кирилл Онищук, Ростислав Рустамов и Александр Соболев, пишет СО ОНЛАЙН.
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