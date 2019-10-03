Спортсмены сборной Вооруженных Сил РФ из Самары поедут в Китай на Всемирные военные игры
3 октября 2019 11:25
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4 октября в 12.30 в конференц-зале Управления самарского филиала ЦСКА (вход с бассейна СК «Плавательный» (ул. Волжский пр., 10) состоятся торжественные проводы спортсменов сборной команды Вооруженных Сил РФ в Китайскую Народную Республику (г. Ухань) для участия в VII летних Всемирных военных играх.
VII летние Военные игры проводятся под эгидой Международного совета военного спорта CISM с 18 по 27 октября. Спортсмены-военнослужащие определят сильнейших в 27 олимпийских и военно-прикладных видах спорта. Один из военно-прикладных видов спорта на соревнованиях – Lifesaving или «Спасение жизни». Эта дисциплина представляет собой выполнение действий в возникающих экстремальных ситуациях на воде. Спортсмены сборной командой Вооруженных Сил Российской Федерации в течение месяца готовились к соревнованиям в бассейне спортивного комплекса «Плавательный» Самарского филиала ЦСКА.
Фото pixabay.com
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