РФС снизил штрафы за нарушения зрителями санитарных правил в 10 раз

Теперь за неправомерные действия зрителей команды будут наказываться только на сумму до 50 тысяч рублей.
По информации «РБ-Спорт
», РФС принял решение снизить штрафы на клубы за нарушения зрителями санитарного регламента в 10 раз.
Ранее, согласно дисциплинарному регламенту РФС, клубы РПЛ наказывались штрафом от 150 до 500 тысяч рублей, если болельщики нарушали правила, прописанные в санитарном регламенте. Например, зрители могли не соблюдать дистанцию или снимать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки.
После жалоб со стороны клубов, РФС решил снизить суммы штрафов в 10 раз. Теперь за неправомерные действия зрителей команды будут наказываться только на сумму до 50 тысяч рублей. Связано это с тем, что службы безопасности не в состоянии следить на трибунах абсолютно за каждым болельщиком. При этом санкции за нарушения правил членами клубов остались прежними – до 500 тысяч рублей.
Следующий сезон чемпионата России стартует 8 августа. За день до этого пройдет встреча за Суперкубок страны, в которой сойдутся петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».
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